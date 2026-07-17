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Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 08:17
Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?
Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?
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O problemă de matematică aparent banală, destinată elevilor de clasa I, a ajuns să provoace discuții aprinse. Deși este adresată copiilor care abia au început școala, mulți adulți au recunoscut că au fost nevoiți să citească enunțul de mai multe ori înainte să înțeleagă exact ce se cere.

Exercițiul a atras rapid atenția după ce a fost distribuit pe o pagină dedicată matematicii, fiind însoțit de întrebarea dacă este sau nu potrivit pentru copiii de clasa I. De aici și până la o dezbatere aprinsă nu a mai fost decât un pas.

Unii au fost convinși că problema este perfect adaptată nivelului elevilor, deoarece presupune doar cunoștințe elementare despre bani și câteva calcule simple. Alții, însă, au susținut că adevărata dificultate nu este matematica, ci modul în care este formulată cerința.

Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap părinților

Problema spune că Paula are în pușculiță o bancnotă cu o valoare mai mică de 20 de euro, dar mai mare de 5 euro, precum și două monede euro cu valori diferite. Pornind de la aceste informații, copiii trebuie să stabilească ce produse poate cumpăra.

Tocmai această formulare a ridicat cele mai multe semne de întrebare. Mulți au considerat că exprimarea este prea complicată pentru un elev care abia învață să citească și să înțeleagă un text.

Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?
Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?

Au existat însă și persoane care au explicat că exercițiul urmărește dezvoltarea gândirii logice și a atenției, nu doar efectuarea unor calcule.

Care este rezolvarea?

Privind atent enunțul, soluția devine mai clară. Dintre bancnotele euro aflate în circulație, singura care este mai mare de 5 euro și mai mică de 20 de euro este cea de 10 euro.

Dacă cele două monede au valori diferite și sunt de 2 euro și 1 euro, Paula are în total 13 euro.

Cu această sumă poate cumpăra:

  • pixuri – 7 euro;
  • hârtie colorată – 2 euro;
  • creion – 11 euro;
  • pixuri și hârtie colorată – 9 euro;
  • creion și hârtie colorată – 13 euro.

Nu poate cumpăra, însă, toate produsele și nici combinațiile care depășesc suma de 13 euro.

Deși rezolvarea pare logică după ce analizezi atent cerința, mulți părinți continuă să creadă că exercițiul nu este potrivit pentru elevii de clasa I. În opinia lor, problema nu testează matematica, ci abilitatea copiilor de a descifra o formulare complicată. Alții sunt de părere exact opusă și susțin că astfel de exerciții îi învață pe cei mici să citească atent și să gândească înainte de a pune mâna pe creion.

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