Rodri transmite un mesaj ferm înaintea finalei Cupei Mondiale: „Sunt aici să câștig!”. Căpitanul Spaniei avertizează înaintea duelului cu Argentina

Căpitanul naționalei Spaniei, Rodri Hernandez, spune că obiectivul echipei este unul singur: câștigarea Cupei Mondiale. Deși „La Roja” a impresionat pe parcursul turneului, mijlocașul lui Manchester City avertizează că adevărata provocare urmează în finala cu Argentina, programată pe MetLife Stadium din New Jersey.

Rodri le cere colegilor concentrare maximă înaintea finalei

Încă de la începutul turneului, mesajul transmis în vestiarul Spaniei a fost unul clar: „Sunt aici să câștig Cupa Mondială.”

Acest motto este promovat chiar de căpitanul Rodri, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei lui Luis de la Fuente. Deși Spania a avut un parcurs convingător până în finală, fotbalistul insistă că nimic nu este câștigat.

După victoria din semifinală, mijlocașul lui Manchester City a încercat să tempereze entuziasmul din jurul echipei.

„Dacă cineva crede că vom câștiga o Cupă Mondială fără să suferim, se înșală. Sunt cele mai bune echipe din lume, însă echipa a demonstrat o maturitate foarte importantă pentru a câștiga acest turneu. Continuăm să creștem de la meci la meci. Am avut răbdare pe parcursul Cupei Mondiale, iar acum mergem după trofeu”, a declarat Rodri, citat de Marca.

Spania a ajuns la New York după o călătorie cu probleme

Naționala Spaniei a ajuns în zona New York-ului pentru pregătirea finalei, însă deplasarea nu a fost lipsită de incidente.

Potrivit publicației Periodico, delegația a fost blocată timp de mai multe ore în Dallas din cauza furtunilor electrice și a aterizat pe aeroportul Newark în jurul orei 03:00, ora locală.

Echipa s-a cazat la MC Hotel Montclair, unde va pregăti partida de duminică de pe MetLife Stadium.

O finală istorică împotriva Argentinei

Finala va pune față în față campioana Europei și campioana Americii de Sud, într-un duel considerat de mulți o adevărată „Finalissima”.

Pentru Rodri, meciul are și o miză personală uriașă. Dacă Spania va cuceri trofeul mondial, mijlocașul ar putea deveni doar al șaptelea jucător din istorie care reușește să câștige Cupa Mondială, Campionatul European, Liga Campionilor și Balonul de Aur, alăturându-se unor legende precum Zinedine Zidane și Lionel Messi.

Vestiarul Spaniei rămâne calm înaintea marelui meci

Deși suporterii spanioli visează la al doilea titlu mondial din istorie, în interiorul lotului atmosfera este una echilibrată.

Mikel Oyarzabal spune că echipa nu își pierde luciditatea înaintea celui mai important meci al turneului.

„Sunt la fel de calm ca în prima zi, după meciul cu Insulele Capului Verde, când lucrurile nu merseseră prea bine. Nici măcar nu ne imaginam atunci că vom ajunge aici, dar acum putem spune cu mândrie că suntem într-o finală de Cupă Mondială”, a afirmat atacantul.

Același mesaj a fost transmis și de tânărul fundaș Pau Cubarsi.

„În interior sunt foarte fericit, dar sunt calm. Următoarele zile vor fi foarte speciale. Mergem la New York, visul este încă viu și abia așteptăm să înceapă meciul”, a declarat acesta.

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