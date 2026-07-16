Scandal la Cupa Mondială: jucătorii Senegalului s-ar fi temut de medicul echipei. „Era pregătit ca ginecolog”

Președintele Federației Senegaleze de Fotbal a declanșat un scandal de amploare după ce a susținut că medicul echipei naționale fusese pregătit ca ginecolog și nu avea specializarea necesară pentru a sprijini lotul la Cupa Mondială din 2026. Jucătorii nu s-ar fi simțit în siguranță, iar federația ar fi fost nevoită să aducă alți specialiști. Asociația Senegaleză de Medicină Sportivă respinge însă acuzațiile, pe care le consideră „nefondate și defăimătoare”.

Jucătorii Senegalului s-ar fi temut de medicul echipei

Abdoulaye Fall, președintele Federației Senegaleze de Fotbal, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că medicul naționalei, Abderahmane Fediore, nu ar fi avut pregătirea de specialitate necesară pentru a îngriji lotul la turneul final desfășurat în America de Nord.

Potrivit oficialului, medicul era „pregătit ca ginecolog”, iar situația ar fi fost descoperită târziu, stârnind îngrijorare în rândul fotbaliștilor.

„Din informațiile pe care le-am primit, jucătorii nu se simțeau suficient de în siguranță că sunt sprijiniți de el”, a declarat Abdoulaye Fall.

Șeful federației a susținut că a fost nevoie de aducerea unor specialiști suplimentari pentru ca jucătorii să capete încredere în serviciile medicale disponibile pe durata competiției.

„A trebuit să găsim specialiști convingători, astfel încât jucătorii să se simtă în siguranță, pentru că sănătatea este mai presus de orice”, a mai spus acesta.

Asociația medicilor respinge acuzațiile

Afirmațiile președintelui Federației au provocat reacția rapidă a Asociației Senegaleze de Medicină Sportivă. Organizația a calificat acuzațiile drept „nefondate și defăimătoare” și a prezentat pregătirea profesională a lui Abderahmane Fediore.

Potrivit comunicatului, acesta deține o diplomă de specializare în medicină sportivă și biologie sportivă, obținută la Facultatea de Medicină a Universității Cheikh Anta Diop.

Asociația a mai precizat că medicul a condus departamentul de fizioterapie al Spitalului Fann și lucrează pentru echipa națională a Senegalului din 2017.

În această perioadă, Abderahmane Fediore ar fi făcut parte din stafful medical al reprezentativei la trei ediții ale Cupei Mondiale și la cinci ediții ale Cupei Africii pe Națiuni.

Federația a demis și selecționerul

Controversa privind pregătirea medicului a izbucnit în momentul în care Federația Senegaleză de Fotbal analizează rezultatele obținute la Cupa Mondială din 2026.

Cu doar câteva zile înainte, conducerea federației anunțase începerea procedurii de demitere a selecționerului Pape Bouna Thiaw și a întregului său staff tehnic.

Antrenorul în vârstă de 45 de ani ocupa postul din 2024.

„S-a decis inițierea procedurii de încetare a mandatului selecționerului naționalei, domnul Pape Thiaw, precum și a întregului său staff tehnic”, a transmis Federația Senegaleză de Fotbal.

Oficialii au explicat că hotărârea a venit după analizarea rezultatelor și a perspectivelor echipei.

„După o evaluare atentă a rezultatelor sportive și a perspectivelor echipei naționale, Comitetul Executiv a considerat necesară această decizie în interesul fotbalului senegalez”, se mai arată în comunicat.

Senegal pornea cu așteptări mari la Cupa Mondială

Senegal spera să fie una dintre surprizele plăcute ale competiției, după ce în luna ianuarie câștigase Cupa Africii pe Națiuni. Naționala senegaleză învinsese Marocul în finală și ajunsese la turneul mondial cu statutul uneia dintre cele mai puternice reprezentative africane.

Parcursul de la Cupa Mondială a fost însă sub așteptările federației. Senegal a pierdut primele două partide din grupă, în fața Franței și a Norvegiei, dar a reușit să învingă Irakul și să se califice în faza eliminatorie.

Senegal a pierdut dramatic meciul cu Belgia

În șaisprezecimile de finală, Senegal a întâlnit Belgia și a fost foarte aproape de calificarea în etapa următoare.

Echipa africană a condus cu 2-0 până cu doar cinci minute înainte de încheierea timpului regulamentar. Belgienii au reușit însă să egaleze, iar partida a intrat în prelungiri.

Senegal a pierdut în cele din urmă cu 3-2 și a fost eliminat de la Cupa Mondială, rezultat care a provocat schimbări importante la nivelul conducerii tehnice.

După eliminarea echipelor de la turneul final, peste un sfert dintre selecționerii participanți la Cupa Mondială au fost demiși sau au demisionat. În cazul Senegalului, analiza sportivă a fost urmată și de controversa legată de pregătirea medicului naționalei, acuzație contestată categoric de organizația profesională din care acesta face parte.

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