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Nebunia Haaland ia amploare! Țara în care sute de părinți și-au botezat copiii după starul Norvegiei

De: Paul Hangerli 15/07/2026 | 08:30
Nebunia Haaland ia amploare! Țara în care sute de părinți și-au botezat copiii după starul Norvegiei
Haaland naș fără voie, sursa-colaj CANCAN.RO
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Erling Haaland nu a câștigat Cupa Mondială, dar a cucerit inimile fanilor din întreaga lume. În Peru, performanțele atacantului norvegian au generat un fenomen neașteptat: sute de părinți și-au botezat copiii în onoarea fotbalistului lui Manchester City. Autoritățile spun că este doar cel mai nou episod dintr-o tradiție locală de a da nou-născuților numele marilor vedete ale sportului și culturii pop.

Peste 500 de copii au fost botezați după Erling Haaland

Febra Cupei Mondiale din 2026 a ajuns până la oficiile de stare civilă din Peru, unde numele lui Erling Haaland a devenit unul dintre cele mai populare pentru nou-născuți.

Potrivit Registrului Național de Identificare și Stare Civilă (Reniec), 468 de copii au fost înregistrați cu numele Haaland, iar 91 au primit numele complet Erling Haaland. Astfel, peste 500 de nou-născuți din țara sud-americană poartă deja numele atacantului norvegian.

Platforma Pubity a remarcat amploarea fenomenului, afirmând că Peru este în prezent țara cu cei mai mulți copii numiți după Erling Haaland din lume.

Performanțele de la Cupa Mondială au declanșat fenomenul

Potrivit reprezentanților Reniec, cele mai multe înregistrări au fost făcute în săptămânile de după debutul Cupei Mondiale FIFA 2026 și, în special, după calificarea surprinzătoare a Norvegiei în sferturile de finală.

Erling Haaland, în vârstă de 25 de ani, a fost unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai turneului. La prima sa participare la un Campionat Mondial, atacantul lui Manchester City a înscris șapte goluri, iar una dintre cele mai memorabile prestații a fost împotriva Braziliei, când a marcat de două ori și și-a condus echipa spre o calificare istorică în sferturile de finală.

Parcursul Norvegiei s-a încheiat în această fază a competiției, după înfrângerea cu 2-1 în fața Angliei, însă popularitatea lui Haaland a continuat să crească.

Pe lângă prestațiile din teren, personalitatea sa relaxată și plină de umor l-a transformat într-un favorit al fanilor, în special în Statele Unite, una dintre țările gazdă ale turneului.

„Haaland este și peruan”

Iván Torres, purtătorul de cuvânt al Reniec, spune că fotbalul influențează de ani buni alegerile părinților din Peru.

„Haaland este și peruan. Marile vedete ale fotbalului îi inspiră pe peruani să-și boteze copiii cu nume celebre și memorabile”, a declarat acesta pentru postul Panamericana Televisión.

Torres a subliniat că instituția nu poate împiedica părinții să aleagă astfel de nume.

„Nu putem interzice oamenilor să folosească aceste nume”, a spus reprezentantul autorității.

Peru are o tradiție a numelor inspirate de celebrități

Fenomenul nu este unul nou în Peru. Potrivit datelor oficiale, mii de persoane poartă deja numele unor mari fotbaliști.

Astfel, 3.402 persoane se numesc Messi, dintre care 292 poartă numele complet Lionel Messi.

De asemenea, 1.185 de persoane au fost înregistrate cu numele Cristiano Ronaldo, 1.241 se numesc Yamal, 238 poartă numele Mbappé, iar 33.809 persoane se numesc Neymar.

Influența celebrităților nu se limitează însă la fotbal. După succesul serialului Game of Thrones, mii de părinți peruani și-au botezat fiicele Daenerys, un fenomen mult mai amplu decât în Spania, unde există doar câteva sute de persoane cu acest nume.

La peste 10.000 de kilometri distanță, Haaland a devenit un simbol

Deși Peru și Norvegia sunt despărțite de peste 10.500 de kilometri, succesul lui Erling Haaland a demonstrat încă o dată că fotbalul poate depăși orice graniță.

Fără să ridice trofeul mondial, atacantul norvegian a reușit o performanță rară: a devenit inspirația pentru numele a peste 500 de copii născuți într-o țară aflată la celălalt capăt al lumii, transformând „Haaland” dintr-un simplu nume de familie într-un adevărat fenomen cultural în Peru.

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