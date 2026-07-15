Legătura neștiută dintre Doru de la Constanța și Denisa Răducu. Regretații cântăreți au fost prieteni

Moartea lui Doru de la Constanța a determinat numeroși iubitori ai muzicii de petrecere să privească din nou spre momentele importante din cariera artistului. Printre acestea se află și colaborarea cu Denisa Răducu, una dintre cele mai cunoscute interprete ale genului, alături de care a lansat, în urmă cu mai bine de un deceniu, melodia „Perechea fiță”. Deși timpul a trecut, piesa continuă să fie ascultată și apreciată, iar în ultimele zile a revenit în atenția publicului prin distribuiri și recomandări în mediul online.

Moartea celor doi artiști a transformat această colaborare într-un simbol al unei perioade importante din muzica de petrecere românească. Pentru mulți admiratori, duetul reprezintă una dintre cele mai reușite combinații muzicale ale începutului anilor 2010, fiind o piesă care a rezistat în preferințele publicului și după trecerea anilor.

Regretații cântăreți au fost prieteni

În 2013, Doru de la Constanța și Denisa Răducu au decis să își unească vocile într-un proiect muzical care avea să se bucure de un succes rapid. „Perechea fiță” a fost lansată într-o perioadă în care duetelor dintre artiști li se acorda o atenție deosebită, acestea fiind considerate o modalitate eficientă de a atrage un public cât mai numeros.

Succesul înregistrat la lansare a făcut ca melodia să rămână prezentă ani la rând în playlisturile dedicate muzicii de petrecere. Chiar și după ce fiecare artist și-a continuat propriul parcurs profesional, duetul a rămas unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale din carierele lor.

Moartea artistului a readus în atenția fanilor momente importante din activitatea sa muzicală. Printre cele mai distribuite materiale s-a numărat videoclipul piesei realizate împreună cu Denisa Răducu, mulți utilizatori alegând să își amintească perioada în care cei doi dominau topurile dedicate genului.

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