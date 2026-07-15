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Sfârșit tragic pentru doi alpiniști români în Alpii Italiei. Emil și Cornel au fost găsiți fără viață

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 09:40
Sfârșit tragic pentru doi alpiniști români în Alpii Italiei. Emil și Cornel au fost găsiți fără viață
Foto: social media
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O expediție montană care trebuia să fie o provocare pentru doi alpiniști români s-a încheiat dramatic în Alpii din Italia. După mai multe zile de căutări desfășurate în condiții extrem de dificile, echipele de salvare au descoperit trupurile neînsuflețite ale celor doi într-o crevasă adâncă din masivul Gran Paradiso. Operațiunea a fost îngreunată de vremea nefavorabilă, iar intervenția aeriană a putut fi reluată abia după ce condițiile meteorologice s-au îmbunătățit.

Victimele sunt Emil Gheorghe, în vârstă de 57 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, și Cornel Roman, un român stabilit de mai mulți ani în Verona. Cei doi plecaseră într-o ascensiune spre Vârful Gran Paradiso, unul dintre cele mai cunoscute și frecventate vârfuri din Alpii Italieni, însă traseul s-a transformat într-un accident fatal.

Emil și Cornel au fost găsiți fără viață

Emil Gheorghe ajunsese în Italia în zona Milano–Bergamo pentru a participa la această tură montană, iar înainte de ascensiune păstrase legătura cu familia. În seara zilei de 8 iulie, acesta trimisese mai multe fotografii celor apropiați printr-o aplicație de mesagerie. După acel moment, telefonul mobil nu a mai fost accesibil, iar orice încercare de a-l contacta a rămas fără rezultat.

Îngrijorați de lipsa oricărui semn de viață, membrii familiei au sesizat dispariția, iar autoritățile române au început verificările și au colaborat cu instituțiile competente din Italia pentru localizarea celor doi alpiniști. În paralel, fiul lui Emil Gheorghe a încercat să obțină informații direct de la refugiul montan din care cei doi plecaseră spre vârf.

Alarma a fost dată și de administratorii refugiului Vittorio Emanuele II, după ce alpiniștii nu s-au întors la cabană la ora estimată. În astfel de situații, întârzierea poate reprezenta un semnal de alarmă, mai ales pe traseele glaciare unde riscurile sunt ridicate chiar și pentru persoane cu experiență.

Echipele italiene de salvare au mobilizat rapid resurse pentru căutarea celor doi români, însă primele zile ale operațiunii au fost marcate de condiții meteorologice severe. Furtunile, ceața densă și plafonul foarte jos de nori au împiedicat decolarea și zborul în siguranță al elicopterelor, limitând considerabil posibilitățile de intervenție și de cercetare aeriană.

Din cauza acestor condiții, salvatorii au fost nevoiți să aștepte o fereastră favorabilă pentru reluarea misiunilor. Imediat ce vremea s-a îmbunătățit, elicopterele au început să survoleze din nou zona ghețarului Laveciau, unde exista suspiciunea că alpiniștii ar fi putut întâmpina dificultăți.

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