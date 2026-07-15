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Liceul din România unde niciun elev nu a promovat BAC-ul. Rata de promovare este de 2%, iar media generală 2,25

De: David Ioan 15/07/2026 | 09:36
Liceul din România unde niciun elev nu a promovat BAC-ul. Rata de promovare este de 2%, iar media generală 2,25
Liceul din România unde niciun elev nu a promovat BAC-ul. Rata de promovare este de 2%, iar media generală 2,25
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Aproximativ 120 de licee din România au înregistrat, în vara lui 2026, medii sub 5,00 la examenul de Bacalaureat, conform datelor centralizate oficial.

Situația evidențiază o zonă extinsă de vulnerabilitate în rândul unităților de învățământ cu rezultate constant slabe, în special în liceele tehnologice.

Liceul din România unde niciun elev nu a promovat BAC-ul

În fruntea clasamentului se află Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc din Sălaj, unde media generală a candidaților a fost de 2,25, iar niciunul dintre cei șapte absolvenți înscriși nu a reușit să promoveze examenul. Urmează Liceul Tehnologic Cojasca din Dâmbovița, cu o medie de 2,36 și o promovabilitate de 0% în rândul celor 20 de elevi prezenți.

Pe poziția a treia se află Liceul Tehnologic „Danubius” din Corabia, județul Olt, unde media a fost 2,38, tot fără niciun candidat promovat dintre cei 33 înscriși. Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” din Luncavița, Tulcea, ocupă locul patru, cu o medie de 2,60 și 0% promovare la cei 13 elevi examinați. În top se regăsește și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Târgu Jiu, cu o medie de 2,67 și cinci candidați, niciunul promovat.

Rata de promovare este de 2%, iar media generală 2,25

Clasamentul include doar instituțiile care au avut minimum cinci candidați la Bacalaureat și este ordonat crescător în funcție de performanțele obținute. Datele conturează o diferență majoră între liceele cu rezultate foarte slabe și media națională.

La nivel general, rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2026 a ajuns la 76,9% după soluționarea contestațiilor. Înainte de reevaluarea lucrărilor, procentul inițial era de 74,8%. Cele peste 55.000 de contestații depuse au dus la o creștere de 2,1% a promovabilității totale, marcând o corecție semnificativă în rezultatele finale.

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