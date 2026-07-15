Liceul din România unde niciun elev nu a promovat BAC-ul. Rata de promovare este de 2%, iar media generală 2,25

Aproximativ 120 de licee din România au înregistrat, în vara lui 2026, medii sub 5,00 la examenul de Bacalaureat, conform datelor centralizate oficial.
Situația evidențiază o zonă extinsă de vulnerabilitate în rândul unităților de învățământ cu rezultate constant slabe, în special în liceele tehnologice.
În fruntea clasamentului se află Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc din Sălaj, unde media generală a candidaților a fost de 2,25, iar niciunul dintre cei șapte absolvenți înscriși nu a reușit să promoveze examenul. Urmează Liceul Tehnologic Cojasca din Dâmbovița, cu o medie de 2,36 și o promovabilitate de 0% în rândul celor 20 de elevi prezenți.
Pe poziția a treia se află Liceul Tehnologic „Danubius” din Corabia, județul Olt, unde media a fost 2,38, tot fără niciun candidat promovat dintre cei 33 înscriși. Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” din Luncavița, Tulcea, ocupă locul patru, cu o medie de 2,60 și 0% promovare la cei 13 elevi examinați. În top se regăsește și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Târgu Jiu, cu o medie de 2,67 și cinci candidați, niciunul promovat.
Clasamentul include doar instituțiile care au avut minimum cinci candidați la Bacalaureat și este ordonat crescător în funcție de performanțele obținute. Datele conturează o diferență majoră între liceele cu rezultate foarte slabe și media națională.
La nivel general, rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2026 a ajuns la 76,9% după soluționarea contestațiilor. Înainte de reevaluarea lucrărilor, procentul inițial era de 74,8%. Cele peste 55.000 de contestații depuse au dus la o creștere de 2,1% a promovabilității totale, marcând o corecție semnificativă în rezultatele finale.
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