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Un elev din Bistrița a depus contestație după ce a luat 6,15 la Limba română. Cu ce notă s-a ales

De: David Ioan 15/07/2026 | 07:37
Un elev din Bistrița a depus contestație după ce a luat 6,15 la Limba română. Cu ce notă s-a ales
Un elev din Bistrița a depus contestație după ce a luat 6,15 la Limba română. Cu ce notă s-a ales
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Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, publicate după soluționarea contestațiilor, au adus atât confirmări, cât și surprize neplăcute pentru unii candidați.

Un elev a fost declarat respins după ce nota de la Limba și Literatura Română i-a fost diminuată cu aproape un punct și jumătate, schimbându-i statutul de la promovat la nepromovat.

Un elev din Bistrița a depus contestație după ce a luat 6,15 la Limba română

Absolvenții care au depus contestații au așteptat cu emoții noile rezultate, iar per ansamblu situația a fost favorabilă. Rata finală de promovare în județul Bistrița-Năsăud a crescut comparativ cu anul trecut, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean.

”Rata finală de promovare pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud este de 76,9% crescând cu 2,2%, de la 74,7% cât era înainte de contestații. Au promovat 1512 de candidați, dintr-un total de 1965 de candidați prezenți. Pentru promoția curentă rata de promovare este de 81,2%, mai mare decât cea din anul 2025, care a fost de 80,5%” au transmis reprezentanții ISJ BN.

Cele mai multe contestații au vizat proba de Limba și Literatura Română, unde s-au înregistrat și cele mai multe modificări de note. Chiar dacă procentul de promovare a crescut, zeci de elevi au primit punctaje mai mici decât cele inițiale.

”În total au fost depuse 797 contestații, după cum urmează: 315 la proba E.a, 8 la proba E.b, 270 la proba E.c și 204 la proba E.d. În urma soluționării contestațiilor avem următoarea situație: La proba E.a) – Limba și literatura română – 218 note au crescut, 90 au scăzut, iar 7 au rămas neschimbate. La proba E.b) – Limba și literatura maternă – 5 note au crescut, iar 3 au scăzut. La proba E.c) – Matematică / Istorie – 160 note au crescut, 95 au scăzut, iar 15 note au rămas neschimbate. La proba E.d) – Proba la alegere – 139 note au crescut, 53 au scăzut, iar 12 note au rămas neschimbate. Dintre candidații deja promovați 135 au obținut medii mai mari, iar 32 au obținut medii mai mici, fiind în continuare promovați” au mai transmis reprezentanții ISJ BN.

Cu ce notă s-a ales

Pentru zeci de elevi, contestațiile au adus bucurie, fiind declarați promovați după reevaluarea lucrărilor. Totuși, un absolvent al Liceului de Arte ”Corneliu Baba” a avut parte de o situație inversă. Acesta a contestat nota la Limba și Literatura Română, iar punctajul i-a fost redus de la 6,15 la 4,9, ceea ce l-a trecut automat în categoria candidaților nepromovați.

”În urma soluționării contestațiilor 45 dintre candidații nepromovați au obținut medii mai mari sau egale cu 6, fiind declarați promovați, în vreme ce un candidat care era promovat după rezultatele inițiale a fost declarat nepromovat în urma contestațiilor” explică inspectorii ISJ BN.

Elevul va trebui să susțină din nou examenul în sesiunea de toamnă.

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