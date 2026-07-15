Ce mai face Mihai Gruia Sandu, Arlechino din copilăria unei generații. Actorul pregătește primii studenți ai Facultății de Artă a Circului din România

Generații întregi îl cunosc drept Arlechino, personajul care le-a înseninat copilăria și care aduna în anii ’90 audiențe greu de imaginat astăzi. La aproape 70 de ani, Mihai Gruia Sandu nu s-a retras din lumea artistică. Actorul, regizorul și profesorul universitar este implicat într-un proiect pe care îl consideră istoric: înființarea primei facultăți de Artă a Circului din România. În paralel, îi învață pe viitorii artiști inclusiv una dintre cele mai spectaculoase discipline, mersul pe sârmă.

Arlechino formează prima generație de artiști ai circului

După o carieră impresionantă în teatru, televiziune și film, Mihai Gruia Sandu și-a concentrat energia asupra educației.

În luna mai, actorul anunța, alături de regizoarea și coregrafa Brîndușa Novac, lansarea programului universitar de licență „Arta Circului”, în cadrul UNEFS, primul de acest fel din România și unul dintre puținele existente în Europa.

Entuziasmat de proiect, actorul vorbea într-un interviu despre anii de muncă necesari pentru transformarea ideii în realitate.

„Am niște vești foarte bune. Adică în principal una și cu toate ramurile care se nasc dintr-ânsa. Și anume că, să parafrazez după lupte seculare care au durat aproape… A durat mult, pe scurt. În sfârșit, pentru prima dată în România și, ciudat, și în Europa, avem o facultate de nivel licență, de studiu universitar de stat, care se numește Facultatea de Arta sau Artele Circului, că-s mai multe.”

Actorul îi încurajează pe toți cei care cred că au talent sau pur și simplu sunt atrași de lumea circului să încerce admiterea.

„În iulie avem primul examen pentru prima serie. Deci dacă simțiți că aveți un talent de clown, de acrobat, sau de jongleur, sau de toate la un loc, sau doar o chemare în direcția asta, sau chiar vă place o viață aventuroasă, pentru că, ce să vezi, neținând cont de un anumit tip de limbaj specific, cum ar fi limba, cariera este una internațională, adică vreți, nu vreți, o să bateți toată lumea.”

Lecția mersului pe sârmă: „Frica vine din minte”

Printre disciplinele pe care le promovează se află și mersul pe sârmă, iar explicația lui Mihai Gruia Sandu i-a surprins pe mulți.

Actorul spune că secretul nu este forța fizică, ci controlul mental.

„Este foarte simplu. Lumea crede că e o chestie fizică. Nu! Este o chestie mentală. Adică, unu, iei o sfoară și o pui pe jos. Pe pământ și mergi pe ea. Trei zile. După trei zile îți cumperi de la magazin două întinzătoare și o ridici la 10 centimetri. Și mergi pe ea. În două săptămâni mergi pe ea.”

În opinia sa, diferența dintre o sfoară aflată la câțiva centimetri de sol și una întinsă la câțiva metri înălțime este doar în mintea celui care pășește pe ea.

„Mintea, dacă mergi pe una la 10 centimetri, mergi și pe una la 6 metri. Pentru că mintea îți provoacă frică. Frica vine din minte. Ai senzația că, mamă, dacă sunt la 6 metri, cad. Dar tu ai mers pe aia la 10 centimetri. Este exact același lucru. Diferența este modul în care privești chestia asta. O chestie de antrenament mental. (…) Problema? Mintea te lasă? Nu. Ți se face frică. Aaa, acum cad! Nu cazi.”

Nu și-a uitat niciodată mentorii

În ciuda numeroaselor proiecte în care este implicat, Mihai Gruia Sandu continuă să își arate recunoștința față de oamenii care i-au marcat cariera.

De curând, actorul i-a transmis un mesaj public maestrului Virgil Ogășanu, cu ocazia aniversării acestuia.

„La mulți ani frumoși cu sănătate și multe bucurii, Virgil Ogășanu! Mulțumesc pentru tot!”

Arlechino personajul cu care îl identifică publicul

Deși astăzi este profesor universitar, regizor și dramaturg, pentru foarte mulți români Mihai Gruia Sandu rămâne Arlechino.

Actorul recunoștea într-un interviu că încă este oprit pe stradă pentru acel personaj care a făcut istorie în televiziunea românească.

„Mă mai strigă lumea «Arlechino» pe stradă, foarte ciudat. Mai puțin în București, dar în provincie nu scap. Nu mai semăn cu cel de acum 30 de ani, părul mi-e alb, dar văd că mai dau încă autografe pentru Arlechino. La vremea aceea aveam o audiență care acum nu mai este posibilă, era un singur post de televiziune real. Făceam audiență și peste 90 la sută, n-o să mai viseze nimeni niciodată la așa ceva.”

A trecut prin probleme de sănătate și spune că trăiește doar în prezent

În ultimii ani, actorul s-a confruntat cu probleme de sănătate, însă spune că le-a depășit și că privește viața cu optimism.

„Mă simt ca la 30, 40 de ani, așa. Am avut vreo 2 ani niște probleme de sănătate, dar le-am rezolvat. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine acum. De la o vreme am renunțat să mă mai raportez la visuri, sunt bucuros să trăiesc în prezent. Se spune că, dacă trăiești în trecut ești depresiv și dacă trăiești în viitor, anxios. Eu m-am hotărât să nu mă încadrez în niciuna din aceste categorii, vreau doar să mă bucur de ce se întâmplă acum.”

A fost profesorul care a vrut să schimbe felul în care se face școala de actorie

După ce a ieșit treptat din lumina reflectoarelor, Mihai Gruia Sandu s-a dedicat formării noilor generații de actori la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.

Cunoscut pentru stilul său neconvențional, inspirat din Commedia dell’arte, actorul a încercat să creeze un mediu diferit de cel în care el însuși a fost student.

„Ca dascăl mi-am dorit să fiu profesorul pe care eu nu l-am avut ca student. Nu am lăsat pe nimeni repetent. Cine a vrut să învețe de la mine a avut ce. Știu să fac din orice actor o vedetă cu condiția ca el să vrea asta.”

Astăzi, Mihai Gruia Sandu pare să fi găsit un nou rol la fel de important ca cel care l-a făcut celebru: acela de mentor pentru artiștii care vor urca pe scenă în anii următori.

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