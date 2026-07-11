Ce mai face Raluca Lăzăruț? Fosta vedetă TV din România trăiește visul american, conduce mașini de colecție și se bucură de familie

Raluca Lăzăruț, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV ale anilor 2000, și-a construit o viață complet nouă în Statele Unite. Stabilită de mai bine de un deceniu peste Ocean, fosta jurnalistă îmbină cariera în actorie cu proiectele din mediul online și timpul petrecut alături de familie. În ultima perioadă, ea a fost prezentă la un eveniment exclusivist organizat pe malul lacului Como, dedicat pasionaților de automobile BMW, iar zilele trecute s-a bucurat de o escapadă la Disneyland împreună cu cei doi copii ai săi.

De la „Big Brother” la una dintre cele mai iubite prezentatoare TV

Raluca Lăzăruț s-a născut pe 5 noiembrie 1982, la Deva, și este absolventă a Facultății de Litere – Lingvistică Aplicată din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Publicul a cunoscut-o în 2004, după participarea la primul sezon al emisiunii „Big Brother România”, unde s-a numărat printre finaliști. Experiența i-a deschis drumul către televiziune, iar în anii care au urmat a prezentat emisiunea „Clubbing” la National TV, știrile sportive la Antena 3 și apoi „Super Bingo Metropolis” la Antena 1. Ulterior, a făcut parte și din echipa Kanal D.

A ales America și a început o nouă carieră

În 2015, Raluca a luat decizia de a se muta în Statele Unite, alături de soțul ei, Horațiu Boeriu. Deși începutul nu a fost deloc ușor, a mers la numeroase castinguri și a trecut prin multe refuzuri înainte de a-și găsi locul în industria cinematografică.

Perseverența i-a fost răsplătită. A obținut roluri în producții americane precum „Chicago Med”, „Empire” și „The Emperor of the Ocean Park”, unde a jucat alături de actori consacrați. În paralel, a colaborat cu numeroase branduri importante și a apărut în reclame pentru piața americană.

Invitată la un eveniment exclusivist pe malul lacului Como

Deși locuiește în Statele Unite, Raluca Lăzăruț continuă să călătorească în întreaga lume.

În urmă cu aproximativ o lună, ea a fost prezentă în Italia, la un eveniment exclusivist dedicat automobilelor BMW, organizat pe spectaculosul mal al lacului Como. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a avut șansa de a conduce unul dintre cele mai apreciate modele din istoria mărcii germane, legendarul BMW M3 E30, experiență pe care a împărtășit-o și cu urmăritorii săi din mediul online.

Vacanță de poveste la Disneyland alături de copii

Tot în acest an, Raluca a schimbat atmosfera exclusivistă a evenimentelor auto cu magia Disneylandului.

Fosta prezentatoare s-a bucurat de câteva zile petrecute alături de cei doi copii ai săi, Gemma și Luka, publicând imagini din parcul de distracții, unde întreaga familie s-a distrat în celebrele atracții și s-a întâlnit cu personajele Disney.

Fotografiile au fost apreciate de mii de urmăritori, care au remarcat cât de mari au crescut cei doi copii și cât de bine arată Raluca.

O familie împlinită și o viață departe de România

Raluca Lăzăruț este căsătorită cu Horațiu Boeriu, cei doi având împreună o fiică, Gemma, și un băiat, Luka. De-a lungul timpului, fosta vedetă TV a spus de mai multe ori că mutarea în Statele Unite a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o.

„Mi-e bine de mor și nu mă mai întorc în România câte zile am! Mutarea aici a fost cea mai bună decizie, iar Horațiu este un băiat de n-am crezut că mai pot exista așa soți rămași pe lumea asta”, mărturisea Raluca într-o postare pe rețelele de socializare.

Astăzi, ea continuă să își dezvolte cariera în actorie, colaborează cu branduri importante și își împarte timpul între proiectele profesionale și viața de familie, demonstrând că succesul poate avea multe forme, chiar și la mii de kilometri de România.

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