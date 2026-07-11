Acasă » Știri » Ce mai face Raluca Lăzăruț? Fosta vedetă TV din România trăiește visul american, conduce mașini de colecție și se bucură de familie

Ce mai face Raluca Lăzăruț? Fosta vedetă TV din România trăiește visul american, conduce mașini de colecție și se bucură de familie

De: Paul Hangerli 11/07/2026 | 08:30
Ce mai face Raluca Lăzăruț? Fosta vedetă TV din România trăiește visul american, conduce mașini de colecție și se bucură de familie
Raluca Lăzăruț se bucură de viața din Statele Unite, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Raluca Lăzăruț, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV ale anilor 2000, și-a construit o viață complet nouă în Statele Unite. Stabilită de mai bine de un deceniu peste Ocean, fosta jurnalistă îmbină cariera în actorie cu proiectele din mediul online și timpul petrecut alături de familie. În ultima perioadă, ea a fost prezentă la un eveniment exclusivist organizat pe malul lacului Como, dedicat pasionaților de automobile BMW, iar zilele trecute s-a bucurat de o escapadă la Disneyland împreună cu cei doi copii ai săi.

De la „Big Brother” la una dintre cele mai iubite prezentatoare TV

Raluca Lăzăruț s-a născut pe 5 noiembrie 1982, la Deva, și este absolventă a Facultății de Litere – Lingvistică Aplicată din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Publicul a cunoscut-o în 2004, după participarea la primul sezon al emisiunii „Big Brother România”, unde s-a numărat printre finaliști. Experiența i-a deschis drumul către televiziune, iar în anii care au urmat a prezentat emisiunea „Clubbing” la National TV, știrile sportive la Antena 3 și apoi „Super Bingo Metropolis” la Antena 1. Ulterior, a făcut parte și din echipa Kanal D.

A ales America și a început o nouă carieră

În 2015, Raluca a luat decizia de a se muta în Statele Unite, alături de soțul ei, Horațiu Boeriu. Deși începutul nu a fost deloc ușor, a mers la numeroase castinguri și a trecut prin multe refuzuri înainte de a-și găsi locul în industria cinematografică.

Perseverența i-a fost răsplătită. A obținut roluri în producții americane precum „Chicago Med”, „Empire” și „The Emperor of the Ocean Park”, unde a jucat alături de actori consacrați. În paralel, a colaborat cu numeroase branduri importante și a apărut în reclame pentru piața americană.

Invitată la un eveniment exclusivist pe malul lacului Como

Deși locuiește în Statele Unite, Raluca Lăzăruț continuă să călătorească în întreaga lume.

În urmă cu aproximativ o lună, ea a fost prezentă în Italia, la un eveniment exclusivist dedicat automobilelor BMW, organizat pe spectaculosul mal al lacului Como. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV a avut șansa de a conduce unul dintre cele mai apreciate modele din istoria mărcii germane, legendarul BMW M3 E30, experiență pe care a împărtășit-o și cu urmăritorii săi din mediul online.

Vacanță de poveste la Disneyland alături de copii

Tot în acest an, Raluca a schimbat atmosfera exclusivistă a evenimentelor auto cu magia Disneylandului.

Fosta prezentatoare s-a bucurat de câteva zile petrecute alături de cei doi copii ai săi, Gemma și Luka, publicând imagini din parcul de distracții, unde întreaga familie s-a distrat în celebrele atracții și s-a întâlnit cu personajele Disney.

Fotografiile au fost apreciate de mii de urmăritori, care au remarcat cât de mari au crescut cei doi copii și cât de bine arată Raluca.

O familie împlinită și o viață departe de România

Raluca Lăzăruț este căsătorită cu Horațiu Boeriu, cei doi având împreună o fiică, Gemma, și un băiat, Luka. De-a lungul timpului, fosta vedetă TV a spus de mai multe ori că mutarea în Statele Unite a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o.

„Mi-e bine de mor și nu mă mai întorc în România câte zile am! Mutarea aici a fost cea mai bună decizie, iar Horațiu este un băiat de n-am crezut că mai pot exista așa soți rămași pe lumea asta”, mărturisea Raluca într-o postare pe rețelele de socializare.

Astăzi, ea continuă să își dezvolte cariera în actorie, colaborează cu branduri importante și își împarte timpul între proiectele profesionale și viața de familie, demonstrând că succesul poate avea multe forme, chiar și la mii de kilometri de România.

CITEȘTE ȘI: Nicu Alifantis, același artist rebel la 72 de ani. După recitalul de la Brezoi și-a anulat turneul și a vorbit fără ocolișuri despre problemele artiștilor

Ce mai face Simona Amânar, campioana olimpică ce a dat numele uneia dintre cele mai dificile sărituri din gimnastică. Viața pe care o duce astăzi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la „împinge tava”, dar surpriza a fost alta: „Unde e carnea?”
Știri
Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă…
Adevărul despre prețurile din stațiunea lui Selly. Cât costă o bere în Nibiru, la „Beach, Please!”
Știri
Adevărul despre prețurile din stațiunea lui Selly. Cât costă o bere în Nibiru, la „Beach, Please!”
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Mediafax
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi...
Fosta iubită româncă a creatorului de modă Domenico Perri respectă cu sfințenie legile mafiei. Banii milionarului italian au rămas de negăsit
Gandul.ro
Fosta iubită româncă a creatorului de modă Domenico Perri respectă cu sfințenie legile...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
De ce frige telefonul la încărcat. Cele mai frecvente motive și ce soluții avem la îndemână
Adevarul
De ce frige telefonul la încărcat. Cele mai frecvente motive și ce soluții...
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege
Digi24
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care...
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face lumină
Mediafax
Cum se împărțea viitorul ROMÂNIEI fără ca românii să știe. Documentul care face...
Parteneri
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
Click.ro
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și...
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Digi 24
Planul UE: mașinile vor „refuza” să mai accelereze peste limita de viteză
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei apărută pe OLX
Promotor.ro
Cum transformi o Dacia într-un camper în doar 4 minute. Soluția de 1.400 de lei...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
go4it.ro
Obiectele din casă care îți încetinesc netul. Cum repari semnalul Wi-Fi
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Descopera.ro
Oamenii fără de care Imperiul Roman nu ar fi existat
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Go4Games
Cutremur la Xbox. Ce se întâmplă cu divizia de gaming a Microsoft
Fosta iubită româncă a creatorului de modă Domenico Perri respectă cu sfințenie legile mafiei. Banii milionarului italian au rămas de negăsit
Gandul.ro
Fosta iubită româncă a creatorului de modă Domenico Perri respectă cu sfințenie legile mafiei. Banii...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Bunnie Xo vorbește despre sărutul cu un star Netflix după despărțirea de Jelly Roll. Cum a reacționat ...
Bunnie Xo vorbește despre sărutul cu un star Netflix după despărțirea de Jelly Roll. Cum a reacționat fostul ei soț
TEST IQ | Nu toți pepenii din această imagine sunt identici. Identificați „intrusul”!
TEST IQ | Nu toți pepenii din această imagine sunt identici. Identificați „intrusul”!
Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ...
Ce „țeapă” a luat un turist într-o autoservire din Mamaia Nord. A dat 49 lei pentru o ciorbă la „împinge tava”, dar surpriza a fost alta: „Unde e carnea?”
Adevărul despre prețurile din stațiunea lui Selly. Cât costă o bere în Nibiru, la „Beach, ...
Adevărul despre prețurile din stațiunea lui Selly. Cât costă o bere în Nibiru, la „Beach, Please!”
8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit ...
8 surse de stres pe care mulți oameni nu le observă, dar care îți afectează organismul, potrivit experților
Prințul Harry a vizitat un spital de copii în timpul călătoriei sale în Marea Britanie. Legătura ...
Prințul Harry a vizitat un spital de copii în timpul călătoriei sale în Marea Britanie. Legătura specială pe care o are cu una dintre cele mai dragi organizații caritabile
Vezi toate știrile