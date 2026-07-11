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541 lei în plus, la pensie, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează

De: Andreea Stăncescu 11/07/2026 | 09:22
541 lei în plus, la pensie, pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
Pensionarii care vor primi 541 de lei la pensie
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În România sunt peste 4,6 milioane de pensionari, iar pentru o parte dintre aceștia sprijinul acordat de stat este esențial pentru a avea un venit lunar care să le acopere cheltuielile de bază. O categorie de pensionari va primi, în medie, încă 541 de lei la pensie, bani acordați pentru ca veniturile lor să ajungă la nivelul pensiei minime garantate. Măsura îi vizează pe cei ale căror drepturi calculate în funcție de contribuțiile plătite de-a lungul vieții sunt sub pragul stabilit de legislație.

În prezent, pensia minimă garantată în România este de 1.281 de lei. Atunci când pensia rezultată în urma calculului pe baza contributivității este mai mică decât această sumă, diferența este suportată din bugetul de stat. Astfel, beneficiarii eligibili primesc un sprijin financiar suplimentar, astfel încât venitul lor lunar să nu scadă sub nivelul minim stabilit.

Categoria de pensionari care vor primi 541 de lei

La nivel național, aproximativ 882.177 de pensionari beneficiază de această completare, ceea ce înseamnă că aproape 900.000 de persoane depind de acest ajutor pentru a ajunge la pensia minimă. Fără această diferență achitată de stat, veniturile multor vârstnici ar fi considerabil mai mici.

În Sectorul 1 al Capitalei, 5.005 pensionari se află în această situație. Potrivit datelor oficiale, ei primesc un supliment de 541 de lei pe lună, sumă care completează pensia calculată pe baza contribuțiilor până la pragul minim garantat.

Valoarea acestor completări diferă de la un județ la altul. În unele zone ale țării, suplimentul mediu depășește 600 de lei, în timp ce în altele este mai mic de 500 de lei. Diferențele sunt influențate de nivelul pensiilor obținute prin contributivitate și de istoricul profesional al beneficiarilor.

De acest sprijin beneficiază pensionarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare, respectiv stagiul minim de cotizare, de aproximativ 15 ani, și vârsta standard de pensionare, stabilită la 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani și 3 luni pentru femei.

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