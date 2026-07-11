O influenceriță celebră a murit după ce a căzut de la etajul blocului în care locuia. Avea doar 27 de ani

Influencerița braziliană Kauana Bilhar a murit la doar 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 27 al unui bloc din Dubai, orașul în care locuia de aproximativ doi ani. Tragedia s-a petrecut pe 7 iulie, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Potrivit presei din Brazilia, tânăra a căzut de pe balconul apartamentului în care locuia. Familia a fost informată imediat despre tragedie, iar mama influenceriței a plecat în Dubai pentru a urmări desfășurarea investigației și pentru a se ocupa de repatrierea trupului neînsuflețit.

Totodată, Ministerul brazilian al Afacerilor Externe a anunțat că oferă sprijin consular familiei prin intermediul Ambasadei Braziliei din Abu Dhabi.

Tânăra de 27 de ani a murit în urma căzăturii

La scurt timp după deces, în mediul online au apărut numeroase speculații și comentarii legate de cazul tinerei. Profund afectată, mama acesteia a publicat un mesaj video pe Instagram, explicând că a simțit nevoia să vorbească în numele fiicei sale, care nu se mai poate apăra în fața acuzațiilor și informațiilor neconfirmate apărute pe rețelele sociale.

Femeia și-a exprimat durerea provocată de pierderea fiicei și a transmis că aceasta va rămâne pentru totdeauna în sufletul ei, mărturisind că speră să o revadă într-o zi.

„Nu există cuvinte care să poată exprima cât de mare este durerea pe care ai lăsat-o în urmă. Astăzi nu mai ești lângă mine, așa cum am visat, dar vei trăi pentru totdeauna în inima mea. Te iubesc infinit, fata mea. Până în ziua în care ne vom revedea”, a transmis mama tinerei.

Kauana Bilhar era urmărită de peste 20.000 de persoane pe Instagram, unde împărtășea momente din viața sa. Ultima postare a fost publicată pe 26 iunie și era dedicată unui motan din rasa British Shorthair.

Influencerița povestea că, după o tentativă eșuată de adopție în urma unei înșelătorii, reușise în cele din urmă să își îndeplinească dorința. Ea spunea că noul animal de companie îi adusese și mai multă bucurie în viața de zi cu zi.

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