Cristina Pucean, înșelată de Bogdan de la Ploiești. Abia acum a recunoscut: ”L-am prins!”

Cristina Pucean a acceptat provocarea sosurilor iuți ale lui Cătălin Măruță. În ceasul al doisprezecelea, dansatoarea a recunoscut că a fost înșelată de Bogdan de la Ploiești.
A trecut aproape un an de când Cristina Pucean a aflat că Bogdan de la Ploiești formează o relație „secretă” cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu – vezi AICI imagini și video. În tot acest timp, în spațiul public au apărut mai multe speculații referitoare la motivele pentru care relația lor s-a terminat.
De la infidelități, certuri sau gelozii, amândoi au preferat până acum să ofere răspunsuri evazive, lăsând loc de interpretări. Însă totul se schimbă acum, când adevărul a ieșit, în sfârșit, la iveală. Recent, Cristina Pucean a acceptat provocare sosurilor iuți ale lui Cătălin Măruță, unde a recunoscut că a fost înșelată de Bogdan de la Ploiești.
Măruță: Cine a înșelat în relația Cristina Pucean – Bogdan de la Ploiești și din cauza asta s-a ajuns la despărțire?
Cristina Pucean: El. Eu sunt foarte loială în relații, eu nu înșel! Da (n.r. l-a prins), odată cu toată lumea. Am citit și eu știrea o dată cu voi.
Măruță: A, deci voi erați împreună când tu ai citit în ziare că are o altă relație?
Cristina Pucean: Nu mai contează. Nu îmi place să vorbesc despre niște oameni care nu mai există în viața mea. Știe toată lumea ce e în sufletul meu.
Măruță: E singurul lucru pe care nu puteai să-l ierți?
Cristina Pucean: Oarecum.
Măruță: Crezi că a făcut-o de mai multe ori în timpul relației?
Cristina Pucean: Nu știu.
Îmediat după primele zvonuri despre separarea lor, BDLP și-a asumat rapid relația cu Vanessa, în timp ce Cristina Pucean a rămas în umbră, preferând să păstreze discreția și să nu vorbească despre ce s-a întmplat între ei. După luni întregi în care a fost focusată exclusiv pe carieră, dansatoarea și-a dat frâu liber sentimentelor și pe plan personal, iar cel care a făcut-o să iubească din nou a fost Albert NBN.
Cei doi au fost surprinși împreună în luna mai 2026 (vezi AICI video), iar mai apoi, gesturile romantice și aparițiile în public au devenit o obișnuință. Deși încă se ferește să oficializeze relația cu rapper-ul, dansatoarea a recunoscut că în viața ei a apărut un bărbat și că formează un cuplu cu acesta: ”Sincer…dacă tot vreți să vă spun, o să vă recunosc. Da, sunt într-o relație!”, a declarat Cristina Pucean.
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Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: Bogdan de la Ploiești & Vanessa @ NUBA 🥰😍😎 + I-a plătit nota de ziua ei: 9640 RON 🥇👏💵💰