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Cristina Pucean, înșelată de Bogdan de la Ploiești. Abia acum a recunoscut: ”L-am prins!”

De: Maria Roșca 11/07/2026 | 10:29
A înșelat-o BDLP sau nu pe Cristina Pucean? Sursă foto: captură video YouTube
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Cristina Pucean a acceptat provocarea sosurilor iuți ale lui Cătălin Măruță. În ceasul al doisprezecelea, dansatoarea a recunoscut că a fost înșelată de Bogdan de la Ploiești. 

A trecut aproape un an de când Cristina Pucean a aflat că Bogdan de la Ploiești formează o relație „secretă” cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu – vezi AICI imagini și video. În tot acest timp, în spațiul public au apărut mai multe speculații referitoare la motivele pentru care relația lor s-a terminat.

A înșelat-o BDLP sau nu pe Cristina Pucean

De la infidelități, certuri sau gelozii, amândoi au preferat până acum să ofere răspunsuri evazive, lăsând loc de interpretări. Însă totul se schimbă acum, când adevărul a ieșit, în sfârșit, la iveală. Recent, Cristina Pucean a acceptat provocare sosurilor iuți ale lui Cătălin Măruță, unde a recunoscut că a fost înșelată de Bogdan de la Ploiești.

Măruță: Cine a înșelat în relația Cristina Pucean – Bogdan de la Ploiești și din cauza asta s-a ajuns la despărțire?

Cristina Pucean: El. Eu sunt foarte loială în relații, eu nu înșel! Da (n.r. l-a prins), odată cu toată lumea. Am citit și eu știrea o dată cu voi.

Măruță: A, deci voi erați împreună când tu ai citit în ziare că are o altă relație?

Cristina Pucean: Nu mai contează. Nu îmi place să vorbesc despre niște oameni care nu mai există în viața mea. Știe toată lumea ce e în sufletul meu.

Măruță: E singurul lucru pe care nu puteai să-l ierți?

Cristina Pucean: Oarecum.

Măruță: Crezi că a făcut-o de mai multe ori în timpul relației?

Cristina Pucean: Nu știu.

Îmediat după primele zvonuri despre separarea lor, BDLP și-a asumat rapid relația cu Vanessa, în timp ce Cristina Pucean a rămas în umbră, preferând să păstreze discreția și să nu vorbească despre ce s-a întmplat între ei. După luni întregi în care a fost focusată exclusiv pe carieră, dansatoarea și-a dat frâu liber sentimentelor și pe plan personal, iar cel care a făcut-o să iubească din nou a fost Albert NBN.

Cei doi au fost surprinși împreună în luna mai 2026 (vezi AICI video), iar mai apoi, gesturile romantice și aparițiile în public au devenit o obișnuință. Deși încă se ferește să oficializeze relația cu rapper-ul, dansatoarea a recunoscut că în viața ei a apărut un bărbat și că formează un cuplu cu acesta: ”Sincer…dacă tot vreți să vă spun, o să vă recunosc. Da, sunt într-o relație!”, a declarat Cristina Pucean.

CITEȘTE ȘI: BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!

Imaginile care NU o vor face deloc pe Cristina Pucean să înnebunească! 🤣😂 „E DOAR O PRIETENĂ”: Bogdan de la Ploiești & Vanessa @ NUBA 🥰😍😎 + I-a plătit nota de ziua ei: 9640 RON 🥇👏💵💰

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