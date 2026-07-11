Alertă la granița cu România! Sistemul radar al MApN a identificat mai multe ținte aeriene

A fost alertă aeriană în noaptea de vineri, 10 iulie, spre sâmbătă, 11 iulie, în România, la Tulcea, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat drone rusești în apropierea graniței României cu Ucraina.

În noapte de vineri spre sâmbătă (10-11 iulie), radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe drone rusești Shahed, la ora 04:39, în jurul localităților ucrainene Chilia și Ismail, în apropiere de granița cu România. Un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit de decolare pentru monitorizarea spațiului aerian.

Alertă aeriană la granița cu România

În urma semnalării acestora, MApN a confirmat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc și nici resturi căzute pe teritoriul României. Pentru siguranța locuitorilor, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert locuitorilor din nordul județului Tulcea – fiind avertizați de riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Starea de alertă a încetat în jurul orei 05:07. Autoritățile române vor continua să monitorizeze constant situația de la granița României cu Ucraina, în contextul atacurilor cu drone în regiunea de sud a țării vecine.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbătă, 11 iulie, la ora 4.39, ţinte aeriene în proximitatea localităţilor Chilia şi Ismail, Ucraina. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea,”, anunță MApN într-un comunicat.

Dronă cu încărcătură explozivă, găsită într-un câmp din Tulcea. Autoritățile au intervenit

Pericol de cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile au trimis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea