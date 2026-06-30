Dronă cu încărcătură explozivă, găsită într-un câmp din Tulcea. Autoritățile au intervenit

În zona Rachelu, comuna Luncavița din județul Tulcea, au fost descoperite, luni, resturi ale unei drone de origine rusă, într-un teren agricol cultivat cu rapiță, care ar fi avut la bord o încărcătură explozivă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată în dimineața zilei de marți.
Primarul comunei, Aurel Iorga, a declarat că aparatul părea să fi ajuns în zonă cu ceva timp în urmă. Mai mult decât atât, din discuțiile cu localnicii, ar fi putut cădea în urma unui incident petrecut în aer.
Ministerul Apărării Naționale a transmis că alerta a fost declanșată luni, după ce un localnic a sunat la 112 și a semnalat prezența unor fragmente de dronă în zona Rachelu, comuna Luncavița.
Autoritățile au confirmat existența unei încărcături explozive
La fața locului au intervenit echipe specializate ale MApN, alături de alte structuri din sistemul național de securitate și apărare. Acestea au asigurat zona, au evaluat situația și au confirmat existența unei încărcături explozive. Aceasta a fost ulterior distrusă prin detonare controlată. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în urma analizelor preliminare efectuate de specialiști, fragmentele descoperite ar proveni de la o dronă folosită de Federația Rusă în atacurile asupra infrastructurii portuare din Ucraina, în aprilie 2026. MApN menționează că incidentul s-ar fi produs înaintea măsurilor recente de consolidare a apărării aeriene.
Aurel Iorga, primarul comunei Luncavița, a declarat că drona a fost descoperită de un fermier aflat la recoltat într-o cultură de rapiță din zonă, aparatul părând să fi stat acolo de ceva timp.
„Am fost informat de un fermier care are acolo o cultură de rapiță. El a găsit drona, care se vedea că a căzut de mai mult timp acolo”, a spus primarul, pentru Antena 3 CNN.
Edilul a mai precizat că, în urma discuțiilor cu localnicii, aceștia aveau deja anumite informații neoficiale despre incident.
„Din cercetările noastre ca autoritate locală și din discuțiile cu oamenii, am înțeles că atunci când a fost drona la Galați, a fost și la noi doborâtă. Galațiul este foarte aproape, la aproximativ 24 de kilometri, iar oamenii din zonă au spus că în aceeași perioadă a căzut acea dronă”, a declarat primarul comunei Luncavița, pentru aceeași sursă.