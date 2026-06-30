Dronă cu încărcătură explozivă, găsită într-un câmp din Tulcea. Autoritățile au intervenit

În zona Rachelu, comuna Luncavița din județul Tulcea, au fost descoperite, luni, resturi ale unei drone de origine rusă, într-un teren agricol cultivat cu rapiță, care ar fi avut la bord o încărcătură explozivă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată în dimineața zilei de marți.

Primarul comunei, Aurel Iorga, a declarat că aparatul părea să fi ajuns în zonă cu ceva timp în urmă. Mai mult decât atât, din discuțiile cu localnicii, ar fi putut cădea în urma unui incident petrecut în aer.