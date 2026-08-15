Prognoza meteo azi, 15 august 2026. Prognoza meteo de Sfânta Maria. Diferențe uriașe de temperatură între regiunile României

România va avea parte de o zi predominant frumoasă și călduroasă, cu temperaturi care vor urca până la 34 de grade în vestul țării. Cerul va fi mai mult senin, iar ploile vor lipsi din peisaj. Noaptea va aduce însă o răcire accentuată în zonele depresionare, unde minimele vor coborî până spre 5 grade, în timp ce pe litoral se vor menține la 19-20 de grade.

Vremea de azi în România

Conform prognozei ANM, vremea va fi predominant frumoasă sâmbătă, 15 august 2026, în cea mai mare parte a țării, iar în vest și nord-vest va fi și călduroasă. Pe arii restrânse, temperaturi ridicate se vor înregistra și în regiunile centrale și sudice. Cerul va fi variabil, dar dimineața și în cursul nopții va deveni mai mult senin.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 24 și 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Minimele nopții vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde vor coborî spre 5 grade. În Dealurile de Vest și pe litoral, temperaturile nocturne vor rămâne mai ridicate, ajungând la 19-20 de grade.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, cu intensificări ușoare în Dobrogea și în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge în general 35-40 km/h. Izolat, în depresiunile Carpaților Orientali, vor exista condiții de ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României se anunță una dintre cele mai calde zile din țară. În Banat și Crișana, maximele vor urca până la 33-34 de grade, iar în Maramureș și nordul Transilvaniei temperaturile vor fi în general de 27-31 de grade.

Cerul va fi variabil spre mai mult senin, fără fenomene meteorologice importante. În sudul Banatului, vântul va avea temporar intensificări de aproximativ 35-40 km/h. Noaptea, temperaturile vor coborî în general la 11-17 grade, dar în Dealurile de Vest se pot menține în jurul valorii de 19 grade.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și în sud-estul țării, vremea va fi frumoasă și caldă, cu mult soare și temperaturi maxime situate în general între 28 și 32 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Minimele nocturne vor fi în general de 12-17 grade, cu valori ceva mai ridicate în apropierea litoralului.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de o zi de vară autentică, predominant însorită. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 29-32 de grade, local putând fi ușor mai ridicate în zonele joase.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea spre 12-16 grade. Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar cerul va fi mai mult senin.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi ceva mai moderate decât în vestul țării. Maximele se vor situa în general între 25 și 30 de grade, iar minimele vor coborî spre 9-15 grade.

Cerul va fi variabil, cu perioade lungi însorite, iar vântul va sufla slab și moderat. Nu sunt așteptate fenomene meteorologice importante.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, temperaturile vor fi plăcute pe parcursul zilei, cu maxime cuprinse în general între 24 și 29 de grade. Nopțile vor fi însă răcoroase.

În depresiunile Carpaților Orientali, temperaturile minime pot coborî până spre 5 grade, în timp ce în restul regiunii vor fi în general între 8 și 14 grade. Tot în depresiunile Carpaților Orientali, izolat, se poate forma ceață în orele dimineții.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi frumoasă, iar temperaturile maxime vor ajunge în general la 27-30 de grade. Pe litoral, apropierea mării va menține valorile termice ceva mai moderate în timpul zilei, dar nopțile vor fi mai calde decât în restul țării.

Temperaturile minime vor ajunge pe litoral la 19-20 de grade. Vântul va avea unele intensificări, cu viteze în general de 35-40 km/h.

Vremea de azi în București

În București, sâmbătă, 15 august, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, în timp ce minima nopții se va situa între 13 și 16 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca , vremea va fi frumoasă și caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 29-30 de grade și o minimă de 11-13 grade.

, vremea va fi frumoasă și caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 29-30 de grade și o minimă de 11-13 grade. La Timișoara va fi una dintre cele mai călduroase zile dintre marile orașe, cu maxime de aproximativ 33-34 de grade și minime de 16-18 grade.

va fi una dintre cele mai călduroase zile dintre marile orașe, cu maxime de aproximativ 33-34 de grade și minime de 16-18 grade. La Iași, temperaturile vor ajunge în timpul zilei la aproximativ 28-30 de grade, iar noaptea vor coborî spre 13-15 grade.

temperaturile vor ajunge în timpul zilei la aproximativ 28-30 de grade, iar noaptea vor coborî spre 13-15 grade. La Craiova, vremea va fi însorită și caldă, cu maxime de aproximativ 30-32 de grade și minime de 14-16 grade.

vremea va fi însorită și caldă, cu maxime de aproximativ 30-32 de grade și minime de 14-16 grade. La Constanța, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28-29 de grade, iar minima va rămâne ridicată, în jurul a 19-20 de grade. Vântul va avea temporar unele intensificări.

temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28-29 de grade, iar minima va rămâne ridicată, în jurul a 19-20 de grade. Vântul va avea temporar unele intensificări. La Brașov, vremea va fi plăcută în timpul zilei, cu aproximativ 26-28 de grade, însă noaptea se va răci semnificativ, minima urmând să ajungă la aproximativ 9-11 grade.

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