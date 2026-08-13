ANM anunță vreme plăcută de Sfânta Maria. De duminică, temperaturile cresc din nou

Temperaturile vor coborî ușor în acest weekend după intervalul sufocant din ultimele zile. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat că în București se vor înregistra aproximativ 28–29 de grade Celsius, iar în restul țării valorile vor varia între 23 și 33 de grade Celsius.

Pentru perioada din jurul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, vremea se va menține în același registru ca la finalul săptămânii. Nu sunt așteptate schimbări majore până duminică, moment din care temperaturile vor începe din nou să urce.

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Duminică este prognozată o revenire a căldurii, iar în cursul săptămânii viitoare se va accentua din nou valul de temperaturi ridicate.

„În următoarele zile, din punct de vedere meteorologic, temperaturile sunt în scădere. Deci, este posibil ca riscul pentru incendii în partea de sud-vest a țării, unde deja am înregistrat episoade, să fie unul redus, pentru că temperaturile vor fi între 23 și 33 de grade în Câmpia de Vest, cu 28-29 de grade în Capitală. Vântul va fi moderat, cu viteze de 35-40 km/h. Mâine, precipitații slabe, de până la 5 l/mp. Sâmbătă, un ecart asemănător, pentru ca duminică să crească din nou. Iar cursul săptămânii să aducă temperaturi de 37-38 de grade în partea de vest a țării.”, a declarat Elena Mateescu.

Pentru vineri, 14 august, prognoza indică o vreme predominant frumoasă și călduroasă în vestul țării. Maximele vor varia între 23 de grade în zonele subcarpatice din nord-vestul Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele vor coborî până la 5 grade în depresiunile din Carpații Orientali, respectiv până la 20 de grade pe litoral.

De duminică, temperaturile cresc din nou

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare în centrul, sud-vestul și sud-estul țării. Ploile vor fi izolate, în general slabe, cu cantități de 2–5 l/mp, posibil însoțite de descărcări electrice, în special în zonele montane din Carpații Meridionali și Occidentali. Noaptea, cerul va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sud și local în nord-vest și centru, unde se vor atinge 35–45 km/h. Izolat se va forma ceață în depresiuni.

În București, vremea va fi plăcută, cu cer variabil în timpul zilei și senin în cursul nopții. Vântul va fi moderat în prima parte a intervalului, cu rafale de 30–40 km/h, apoi va slăbi treptat. Temperatura maximă va ajunge la 28–29 de grade, iar minima va coborî la 12–15 grade.

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