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Cupolă de foc peste România! Temperaturile ajung, din nou, la 40 de grade. Cod portocaliu de caniculă

De: Alina Drăgan 10/08/2026 | 15:39
Cupolă de foc peste România! Temperaturile ajung, din nou, la 40 de grade. Cod portocaliu de caniculă
Temperaturile ajung, din nou, la 40 de grade
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România nu scapă încă de temperaturile caniculare! Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat. E cod portocaliu de caniculă, iar România se topește sub o cupolă de foc. Valorile termice ajung, din nou, la 40 de grade. Ce zone sunt vizate?

România se pregătește pentru un nou episod de căldură intensă și disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, iar în vestul țării temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, perioada 10 – 12 august va aduce o creștere accentuată a temperaturilor, iar nopțile tropicale nu vor lipsi nici ele.

Temperaturile ajung, din nou, la 40 de grade

Un nou dom de căldură cuprinde România și aduce temperaturi caniculare. Prognoza meteo a fost actualizată, iar ANM a emis mai multe alerte meteo. În vigoare este un cod galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Avertizarea este valabilă în intervalul 10 august, ora 10:00 – 12 august, ora 21:00.

„Va fi caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, luni (10 august) în vestul țării, marți (11 august) în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri (12 august) în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marți în Câmpia de Vest vor atinge 37…39 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni (10 august) în regiunile vestice și sud-vestice, marți (11 august) îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri (12 august) local în sudul teritoriului.
Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22…23 de grade”, anunță meteorologii.

Temperaturile ajung, din nou, la 40 de grade /Foto: meteoromania.ro

De asemenea, a fost emis și un cod portocaliu de caniculă. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10 și vizează județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

„În județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19…21 de grade”, au mai transmis specialiștii.

 

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