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Fosta asistentă TV care a terminat a treia facultate: „Prefer să învăț decât să fac influencereală”

De: David Ioan 10/08/2026 | 16:31
Fosta asistentă TV care a terminat a treia facultate: „Prefer să învăț decât să fac influencereală”
Fosta asistentă TV care a terminat a treia facultate: „Prefer să învăț decât să fac influencereală”. Foto: Pixabay
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Raluca Podea, în vârstă de 38 de ani, marchează un moment important în viața ei, după ce a finalizat cea de-a treia facultate.

Vedeta spune că a muncit intens, a avut sprijinul familiei și a ales să își continue studiile în loc să se concentreze pe zona de influencer, pe care nu o consideră potrivită pentru ea.

Fosta asistentă TV care a terminat a treia facultate

Raluca Podea afirmă că preferă să își investească timpul în educație și în dezvoltare profesională, nu în activități online.

„Eu prefer să învăț decât să fac influencereală! Nu sunt genul și nu vreau să fac ceva ce face toată lumea și atunci o să vin cu ceva nou. Aștept, nu vreau încă să dezvălui foarte multe! A doua facultate a fost o pasiune de-a mea pe care am avut-o din copilărie și pe a treia am făcut-o pentru că am vrut să-mi schimb direcția în viață și o să aflați mai multe pe parcurs… Specializările se vor aduna toate la un moment dat ca să îmi pot face o carieră de succes!”, a declarat aceasta.

Drumul nu a fost deloc simplu, iar Raluca recunoaște că a trecut prin perioade solicitante, în care a trebuit să îmbine studiile cu rolul de mamă.

„Astăzi închid un capitol important și deschid altul cu fruntea sus: am terminat a treia facultate! Nu a fost un drum ușor. Să înveți, să susții examene și, în același timp, să crești și să educi un copil nu e o sarcină simplă. Au fost nopți albe, momente de oboseală și provocări la fiecare pas. Dar privind în urmă, sunt nespus de mândră de mine și de tot ce am realizat.”

„Prefer să învăț decât să fac influencereală”

Vedeta subliniază că sprijinul familiei a fost esențial în tot acest proces.

„Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără sprijinul necondiționat al familiei mele. Îți mulțumesc, mamă, și îți mulțumesc, fratele meu, pentru că ați fost mereu pilonii mei de susținere. Iar ție, copilul meu, îți mulțumesc pentru că ești cea mai mare motivație a mea de a nu renunța niciodată. Această diplomă este și a voastră!”, a transmis Raluca pe rețelele de socializare.

După perioada intensă dedicată studiilor, Raluca Podea își va lua câteva zile de pauză. Va pleca într-o scurtă vacanță alături de fiul ei, David, și de mama sa, într-o destinație apropiată, în Bulgaria. Spune că nu preferă litoralul românesc și că a ales o escapadă rapidă, alături de un grup de prieteni.

„În vacanță voi pleca cu mama și cu fiul meu, David, la finalul lunii, 4 zile, pentru că nu am avut timp și nici când. Am luat repede o vacanță, aproape, în Bulgaria. La noi la mare nu îmi place și nu am de gând să merg. În Bulgaria mergem cu o gașcă mai mare. Suntem bine, fericiți, sănătoși, bucuroasă că am putut să duc la bun sfârșit treaba cu facultățile, că am putut să mă ocup și de David, și de casă și de mama și de familia mea. Cred că lucrurile astea sunt cele mai importante. A fost un drum destul de greu dar frumos, în același timp”, a mai spus vedeta.

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