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Cezar Ouatu, topit după fiica lui! Cum i s-a schimbat viața de când a devenit tătic: “Superba asta mică seamănă cu mine”

De: Raluca Bădică 10/08/2026 | 17:29
Cezar Ouatu, topit după fiica lui! Cum i s-a schimbat viața de când a devenit tătic: “Superba asta mică seamănă cu mine”
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A devenit tată pentru prima dată, iar venirea pe lume a fiicei sale, Serena, i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Cezar Ouatu vorbește, într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre emoțiile noului rol, relația cu fiica sa, temerile pe care le are ca părinte, dar și despre decizia de a-și păstra viața privată departe de ochii publicului. Deși recunoaște că este deja cu gândul la viitorul ei, spune că își dorește să o lase să-și aleagă singură drumul în viață.

Pe 31 iulie, artistul și-a întâmpinat fiica, Serena Maria, venită pe lume perfect sănătoasă. Nașterea micuței i-a schimbat complet viața, iar Cezar a povestit că momentul în care și-a ținut pentru prima dată copilul în brațe l-a copleșit emoțional. De mult și-a dorit să devină tată și, mai ales, tată de fată.  Astăzi a fost și o zi importantă pentru artist, pentru că i-a pus fiicei sale cercei, iar timpul pare că trece deja prea repede. Există șansa ca, până la finalul verii, să plece într-o primă vacanță în trei. Cezar Ouatu simte că totul este ca o renaștere.

„Viața mea privată, în general, o țin cumva pentru mine”

Este fascinat de cea mică și încă nu se poate gândi la un alt copil, dar nu spune nu. Își dorește ca fiica lui să-și urmeze propriile pasiuni și să fie crescută liber, fără ca el să-și proiecteze asupra ei propriile frustrări.

„De mult și-a dorit să devină tată și, mai ales, tată de fată.”

CANCAN: Ai vrut să nu se știe că o să devii tătic?

Cezar Ouatu: Nu neapărat că am vrut fix asta să se țină ascuns, că o să devin tătic, ci viața mea privată, în general, o țin cumva pentru mine. Dar produsul finit, ca să zic așa, adică cea mică, a ieșit la lumină și la propriu, și la figurat. Viața mea privată, eu zic că este mai nobil să o țin cumva pentru mine. Presa a preluat într-un mod foarte frumos știrea și am văzut că mai rămâne așa o întrebare în coadă de pește: cine este mama? Asta nu contează.

CANCAN: O să o cunoaștem și pe doamna cândva?

Cezar Ouatu: Dacă doamna nu dorește, eu respect asta, atât pentru mine, cât și pentru ea. Viața mea este normală, nu stau sub măști, dar, atâta timp cât pot să o țin sub o zonă privată, asta fac. Mă simt cumva mai bine.

CANCAN: Ai o fetiță, să crească și să fie sănătoasă. Vreau să știu dacă a început să ia înaltele deja?

Cezar Ouatu: Mulțumesc. Da, înaltele deja le ia. Încerc să identific calitatea acutelor, că așa, acute au toți copiii. Are un timbru foarte interesant. Din cât îmi spune și mămica ei, superba asta mică seamănă cu mine. Dar acum eu nu îmi dau seama. Am mai întrebat și alți prieteni, au zis și ei că seamănă. Acum se zice că fetele seamănă cu tatăl, vedem. Vă spun în premieră că astăzi i-am pus cerceii și eu o recunosc și mai tare ca fetița mea. Este foarte păroasă. Aici chiar că seamănă și cu mine.

„De mult și-a dorit să devină tată și, mai ales, tată de fată”

CANCAN: Ce simți că se schimbă la tine acum?

Cezar Ouatu: Nu știu să exprim în cuvinte. Sunt niște stări, niște schimbări așa, la nivel fiziologic. Mă uitam în oglindă și, nu glumesc, parcă se luminează fața fără să vreau. Plus, din punct de vedere al percepției vieții și al aspirației și al motivației de viitor, se petrec multe. Nu sunt mai special decât alți tătici, doar că, fiind artist, am o coardă mai sensibilă în acest sens, percepțiile mele sunt puțin mai altfel cumva. Repet, nu că sunt eu mai special, emoția este mai diferită. Nu îmi place să vorbesc de punctele acestea, dar vă zic că nu mai plânsesem de foarte mult timp de fericire. Chiar dacă cea mică nu este mereu fizic lângă mine, o am acolo ca o icoană, plus și legătura asta dintre mine și tatăl meu, un alt leu veritabil, ca și Serena, de altfel. Și legăturile astea au făcut niște conexiuni care pe mine m-au impresionat cumva. Nu vreau să par așa patetic, dar când am văzut-o prima dată, am și simțit și alte priviri prin ochii mei. Este o renaștere.

CANCAN: Ce sarcini îți revin?

Cezar Ouatu: Momentan sunt privilegiat, pentru că avem suport în mare parte din partea familiei ei, avem ajutor. Este senzațional și eu mă consider acum un privilegiat. Dar sunt pregătit, m-am ocupat de absolut tot ce ține de partea asta administrativă, logistică. În rest, în ceea ce înseamnă îngrijire impecabilă, avem un suport extraordinar și jos pălăria bunicii materne.

CANCAN: Ți-e frică de ceva sau este ceva ce te sperie? Că ai început un nou capitol?

Cezar Ouatu: Da. Am temeri, pentru că vreau să fie totul bine, să fie totul în parametrii. Eu, pe zona asta, chiar sunt foarte grijuliu și să previn. Dar aia mică este impecabilă, așa cum a zis și doamna doctor, s-a născut bine. Am o temere anticipată, dacă pot spune așa: prima întâlnire a ei cu iubitul. (râde) Sunt atât de motivat încât gândesc a la long, cum să fie, ce o să fie. Mi-ar plăcea să fie pasionată de partea asta artistică, dar nu sunt genul de părinte care să își suplinească anumite lipsuri sau frustrări din tinerețe. Eu sunt un părinte modern, care va merge pe mâna ei și ce va simți. Nu vreau să o țin într-un glob. Deja ieșim afară, ne formăm anticorpii. Va fi educată în spirit modern, ca la un moment dat să nu se lovească cu nasul de societatea modernă.

„Am o temere anticipată, dacă pot spune așa: prima întâlnire a ei cu iubitul”

CANCAN: Și a venit primul copil și următoarea întrebare este dacă vrei deja alții?

Cezar Ouatu: Acum nu pot să mă gândesc la al doilea, că sunt atât de fascinat și orbit de ea. Dar de ce nu? Eu îmi doream mult să devin tătic și, mai ales, tătic de fată.

CANCAN: Ce faceți vara asta, cât mai este din ea?

Cezar Ouatu: Cânt mult la urechea Serenei, cât se poate. Și am multe evenimente. Uite că ea era programată pe 18 august să se nască, când era o perioadă foarte plină pentru mine, așa că a venit pe 31 iulie. Și uite așa că s-a gândit la tati, că are treabă mult atunci. Am concerte cu The Three Tenors, după care sunt la festival, la Oradea, pe la mare.

CANCAN: O să plecați undeva toți 3?

Cezar Ouatu: Cred că o să îmbin utilul cu plăcutul și o să mergem câteva zile la mare, că ni s-a recomandat de doamna doctor să facem niște aerosoli, că tot este vremea superbă. Dar cât se poate ca să fie cea mică OK.

NU RATA: Emoții uriașe pentru Cezar Ouatu! Artistul a devenit tată pentru prima dată

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