Emoții uriașe pentru Cezar Ouatu! Artistul a devenit tată pentru prima dată

Cezar Ouatu are un nou motiv de bucurie. Cunoscutul artist a devenit tată pentru prima dată, după ce partenera sa de viață a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Evenimentul marchează un moment cu totul special în viața cântărețului, care a ales să împărtășească vestea cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj a transmis artistul!

Fetița a primit numele Serena Maria, un nume ales cu grijă de părinții ei, iar venirea sa pe lume a schimbat complet universul artistului. Deși și-a protejat întotdeauna viața privată și a vorbit rar despre relația sa, Cezar Ouatu nu a putut păstra doar pentru el emoția pe care a trăit-o în ziua în care și-a întâlnit copilul pentru prima dată.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată!

Pentru interpret, nașterea fiicei sale reprezintă începutul unui nou capitol, unul în care muzica și cariera vor împărți locul cu responsabilitatea și bucuria de a fi părinte.

Cezar Ouatu este recunoscut pentru sensibilitatea pe care o transmite atât prin muzică, cât și prin aparițiile sale publice. Tocmai de aceea, nu este surprinzător faptul că momentul în care a aflat că urmează să devină tată și, mai ales, ziua în care și-a ținut copilul în brațe pentru prima dată l-au copleșit din punct de vedere emoțional.

Artistul a mărturisit că drumul spre maternitate a fost unul încărcat de emoții, iar intensitatea sentimentelor l-a inspirat să transforme acele clipe într-un gest simbolic. Înainte de a-și întâlni fiica, acesta i-a dedicat câteva versuri, considerate de el primul cadou făcut micuței Serena Maria.

„O lume, lumea mea. Senină, nerăbdătoare, iubită, leoaică… Cu lacrimi în ochi de bucurie și o emoție greu de descris în cuvinte, spun pentru prima dată emotiv: mulțumesc, îngerul meu, prelungirea mea, cum ar fi zis un alt leu veritabil, tata și bunicul tău! Te-am așteptat atât și iată că ne-am regăsit. Printre lacrimi de fericire, în drum spre tine, ți-am scris timid și câteva versuri, pentru că nu am putut mai mult de atâtea emoții: Ai ales o lună plină / Cu a ta inimă senină / Ai venit discret pe lume / Cu al tău superb nume. Te iubesc cât toată lumea, Serena Maria ”, a transmis Ouatu.

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