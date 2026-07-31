Acasă » Știri » All inclusive pe bune! Câte kg de mâncare au ”sustras” de la micul dejun doi turiști din Constanța

All inclusive pe bune! Câte kg de mâncare au ”sustras” de la micul dejun doi turiști din Constanța

De: Irina Vlad 31/07/2026 | 11:24
All inclusive pe bune! Câte kg de mâncare au ”sustras” de la micul dejun doi turiști din Constanța
Aproape 3 kilograme de mezeluri au fost descoperite într-o cameră de hotel din Constanța/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mâncare de aproape 3 kilograme în camera unui hotel de patru stele din Constanța. Turiștii nu s-au mulțumit cu micul dejun pus la dispoziție de unitatea hotelieră și au luat în cameră rezerve cu vârf. 

Se poate spune că românul este campion la consum, mai ales atunci când „am plătit” devine o justificare pentru risipa alimentară, pagube materiale sau orice alt tip de comportament specific, în general, unui consumator iresponsabil. Este și cazul unor turiști de pe litoralul românesc cazați la un hotel de patru stele din Constanța.

Turiștii au dus în camera de hotel aproape 3 kilograme de mâncare

După ce au mâncat la micul dejun, aceștia au golit bufetul cu autoservire și au umplut farfuriile cu grămezi de carne, mezeluri și brânzeturi, „ca să fie”. Descoperirea a fost făcută de personalul de la curățenie, care au găsit în camera de hotel trei farfurii pline cu mezeluri și brânzeturi. În total, turiștii au dus în cameră aproximativ 2.6 kilograme de mâncare, notează funkytravel.ro.

sursă foto: funkytravel.ro

Reprezentanții din domeniul turismului susțin că atâta timp cât mâncarea este în restaurant, hotelul garantează pentru prospețimea și siguranța acesteia. În momentul în care mâncarea părăsește restauramntul, ea devine o bombă cu ceas pentru sănătatea consumatorilor. Conceptul ce bufet suedez le permite turiștilor să mănânce oricât își doresc, dar acest drept este valabil strict în incinta restaurantului.

În cazul mâncării de la micul dejun servit în regim bufet suedez, alimentele sunt depozitate în recipiente speciale, la temperaturi controlate, iar aerul condiționat funcționează. Când turistul pleacă cu mezeluri, ouă, creme, brânzeturi sau orice alt tip de aliment în geantă, aceste reguli sunt anulate.

Mâncarea este fie lăsată pe masa din camera de hotel, la căldură, unde bacteriile se înmulțesc în doar câteva minute și pot atrage rapid insecte, fie sunt luate la plajă, unde devin toxice. De asemenea, când turiștii își fac provizii pentru tot restul zilei, hotelul înregistrează pierderi financiare mari și risipă alimentară.

Singura stațiune de pe litoralul românesc în care o bere la terasă este mai ieftină decât să mergi la baie

Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum s-a produs accidentul din Argeș? Constantin Covaciu a murit, iar Adrian Ropotan e în stare gravă
Știri
Cum s-a produs accidentul din Argeș? Constantin Covaciu a murit, iar Adrian Ropotan e în stare gravă
El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”
Știri
El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Mediafax
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Gandul.ro
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte care ar putea aparține unui mamut
Adevarul
Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte...
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată: „Te-am așteptat atât și iată că ne-am regăsit”
Click.ro
Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată: „Te-am așteptat atât și iată că ne-am...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Haos total la graniță. Mii de migranți au trecut frontiera, Spania trimite trupele în Ceuta
Digi24
Haos total la graniță. Mii de migranți au trecut frontiera, Spania trimite trupele în Ceuta
Dacă depășești viteza legală, dar ai o urgență reală, poți ANULA AMENDA? Explicațiile unui avocat
Promotor.ro
Dacă depășești viteza legală, dar ai o urgență reală, poți ANULA AMENDA? Explicațiile unui avocat
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Ucraina atacă „eMAG-ul” rusesc Wildberries: De ce?
go4it.ro
Ucraina atacă „eMAG-ul” rusesc Wildberries: De ce?
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Descopera.ro
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Go4Games
Când se lansează noul joc al seriei God of War
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Gandul.ro
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum s-a produs accidentul din Argeș? Constantin Covaciu a murit, iar Adrian Ropotan e în stare gravă
Cum s-a produs accidentul din Argeș? Constantin Covaciu a murit, iar Adrian Ropotan e în stare gravă
El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim ...
El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”
Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție ...
Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Emoții uriașe pentru Cezar Ouatu! Artistul a devenit tată pentru prima dată
Emoții uriașe pentru Cezar Ouatu! Artistul a devenit tată pentru prima dată
Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date! Ispita a recunoscut acum tot: „M-a deranjat”
Motivul pentru care Teo a refuzat-o pe Iustina la dream date! Ispita a recunoscut acum tot: „M-a deranjat”
Singura stațiune de pe litoralul românesc în care o bere la terasă este mai ieftină decât să mergi ...
Singura stațiune de pe litoralul românesc în care o bere la terasă este mai ieftină decât să mergi la baie
Vezi toate știrile