Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord

Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord

De: Emanuela Cristescu 29/07/2026 | 18:54
Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord
Cât a plătit un turist pentru un șnițel și un piure la Eforie Nord. I s-a tăiat pofta de mâncare: „M-am crucit”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vacanța la mare îi lasă pe unii turiști cu amintiri frumoase, iar pe alții… cu portofelul gol. Exact asta a pățit un român ajuns în Eforie Nord, care a intrat într-o cantină de tip „împinge tava”, convins că va mânca rapid și la un preț decent. Numai că surpriza a venit în momentul în care a tras linie la casă.

Turistul a spus că aproape i-a căzut bonul din mână când a observat cât trebuie să plătească pentru niște preparate simple. Un șnițel de pui a fost taxat cu aproape 29 de lei, iar pentru o simplă porție de piure a scos din buzunar peste 25 de lei. În total, pentru o masă obișnuită, nota finală a ajuns la 190 de lei.

„Am fost în Eforie Nord la restaurant Acapulco la împinge tava și m-am crucit când am văzut ce scoruri au. Îmi pare rău ca nu am putut fotografia nota finală, dar a fost 190 de lei. O ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele”, a spus el potrivit Observator.

Vacanța la mare a ajuns un lux!

Mesajul a devenit rapid subiect de discuție pe internet. Mulți români au spus că prețurile de pe litoral au ajuns comparabile cu cele din restaurantele exclusiviste, iar ideea unei mese ieftine la autoservire pare, pentru mulți, doar o amintire.

Sursa foto: Shutterstock

Iar acesta nu este un caz izolat. În această vară, litoralul românesc a fost criticat în repetate rânduri din cauza tarifelor care cresc de la o săptămână la alta. Mamaia continuă să conducă detașat în topul celor mai scumpe stațiuni, unde până și un simplu șezlong poate costa 50 de lei pentru o zi.

Nici produsele obișnuite nu mai au prețuri care să-i încânte pe turiști. O bere la draft se vinde cu 16-17 lei, cartofii prăjiți ajung la aproximativ 22 de lei, iar o porție de hamsii poate urca până la 70 de lei. Chiar și cafeaua de dimineață poate depăși 25 de lei în unele localuri.

Cele mai ieftine stațiuni

Prin comparație, Eforie Nord rămâne ceva mai accesibil la capitolul șezlonguri, unde tariful este în jur de 25 de lei, însă când vine vorba despre mâncare, diferențele nu mai sunt atât de mari. Hamsiile se vând și aici cu aproximativ 45 de lei, iar o bere costă în jur de 16 lei.

Există și variante mai prietenoase cu bugetul. În Vama Veche, o bere pornește de la 12 lei, iar o porție de hamsii costă aproximativ 35 de lei. La Costinești și în stațiunile Venus sau Jupiter, unele produse sunt ceva mai ieftine, însă diferențele nu mai sunt atât de mari încât să schimbe radical costul unei vacanțe.

VEZI ȘI: Prețurile de pe litoral, în vara lui 2026. Cât ajunge să coste o singură zi la mare

„Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist în cameră

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 3 zodii care au parte de câștiguri financiare în august 2026. Decizia care le schimbă viața!
Știri
Cele 3 zodii care au parte de câștiguri financiare în august 2026. Decizia care le schimbă viața!
Decizie de ultimă oră în cazul lui Colt Gray, adolescentul care a ucis 4 oameni într-o școală din SUA. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Știri
Decizie de ultimă oră în cazul lui Colt Gray, adolescentul care a ucis 4 oameni într-o școală din…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Rareș Bogdan îl propune din nou premier pe Eugen Tomac: „Aș propune o reactivare. Propunerea lui de guvern a fost decentă și ar rezolva problema partidelor”
Gandul.ro
Rareș Bogdan îl propune din nou premier pe Eugen Tomac: „Aș propune o...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul protestează: „Vor trebui să mă scoată cu forța”
Adevarul
Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arată mormântul lui Adrian Pintea. A fost iubit cu patimă de ultima soție: „Am convingerea că e îngerul meu veghetor”
Click.ro
Cum arată mormântul lui Adrian Pintea. A fost iubit cu patimă de ultima soție: „Am...
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Digi 24
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
Digi24
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește...
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor.ro
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
go4it.ro
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Rareș Bogdan îl propune din nou premier pe Eugen Tomac: „Aș propune o reactivare. Propunerea lui de guvern a fost decentă și ar rezolva problema partidelor”
Gandul.ro
Rareș Bogdan îl propune din nou premier pe Eugen Tomac: „Aș propune o reactivare. Propunerea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care au parte de câștiguri financiare în august 2026. Decizia care le schimbă viața!
Cele 3 zodii care au parte de câștiguri financiare în august 2026. Decizia care le schimbă viața!
Decizie de ultimă oră în cazul lui Colt Gray, adolescentul care a ucis 4 oameni într-o școală din ...
Decizie de ultimă oră în cazul lui Colt Gray, adolescentul care a ucis 4 oameni într-o școală din SUA. Câți ani va sta în spatele gratiilor
Doliu în lumea sportului! Eduard Sandler a murit după ce a pierdut controlul unui jet-ski
Doliu în lumea sportului! Eduard Sandler a murit după ce a pierdut controlul unui jet-ski
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 30 iulie, de la ora 18.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – joi, 30 iulie, de la ora 18.00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Veștea
Cât costă să închiriezi pentru o zi fosta vilă de protocol a lui Ceaușescu din Timișoara
Cât costă să închiriezi pentru o zi fosta vilă de protocol a lui Ceaușescu din Timișoara
Vezi toate știrile