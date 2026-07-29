Nu e o glumă! Cât a plătit un turist pentru un șnițel cu piure la o cantină din Eforie Nord

Vacanța la mare îi lasă pe unii turiști cu amintiri frumoase, iar pe alții… cu portofelul gol. Exact asta a pățit un român ajuns în Eforie Nord, care a intrat într-o cantină de tip „împinge tava”, convins că va mânca rapid și la un preț decent. Numai că surpriza a venit în momentul în care a tras linie la casă.

Turistul a spus că aproape i-a căzut bonul din mână când a observat cât trebuie să plătească pentru niște preparate simple. Un șnițel de pui a fost taxat cu aproape 29 de lei, iar pentru o simplă porție de piure a scos din buzunar peste 25 de lei. În total, pentru o masă obișnuită, nota finală a ajuns la 190 de lei.

„Am fost în Eforie Nord la restaurant Acapulco la împinge tava și m-am crucit când am văzut ce scoruri au. Îmi pare rău ca nu am putut fotografia nota finală, dar a fost 190 de lei. O ciorbă, două porții de cartofi, o porție de piure și două șnițele”, a spus el potrivit Observator.

Vacanța la mare a ajuns un lux!

Mesajul a devenit rapid subiect de discuție pe internet. Mulți români au spus că prețurile de pe litoral au ajuns comparabile cu cele din restaurantele exclusiviste, iar ideea unei mese ieftine la autoservire pare, pentru mulți, doar o amintire.

Iar acesta nu este un caz izolat. În această vară, litoralul românesc a fost criticat în repetate rânduri din cauza tarifelor care cresc de la o săptămână la alta. Mamaia continuă să conducă detașat în topul celor mai scumpe stațiuni, unde până și un simplu șezlong poate costa 50 de lei pentru o zi.

Nici produsele obișnuite nu mai au prețuri care să-i încânte pe turiști. O bere la draft se vinde cu 16-17 lei, cartofii prăjiți ajung la aproximativ 22 de lei, iar o porție de hamsii poate urca până la 70 de lei. Chiar și cafeaua de dimineață poate depăși 25 de lei în unele localuri.

Cele mai ieftine stațiuni

Prin comparație, Eforie Nord rămâne ceva mai accesibil la capitolul șezlonguri, unde tariful este în jur de 25 de lei, însă când vine vorba despre mâncare, diferențele nu mai sunt atât de mari. Hamsiile se vând și aici cu aproximativ 45 de lei, iar o bere costă în jur de 16 lei.

Există și variante mai prietenoase cu bugetul. În Vama Veche, o bere pornește de la 12 lei, iar o porție de hamsii costă aproximativ 35 de lei. La Costinești și în stațiunile Venus sau Jupiter, unele produse sunt ceva mai ieftine, însă diferențele nu mai sunt atât de mari încât să schimbe radical costul unei vacanțe.

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