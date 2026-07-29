Decizie de ultimă oră în cazul lui Colt Gray, adolescentul care a ucis 4 oameni într-o școală din SUA. Câți ani va sta în spatele gratiilor

Colt Gray, adolescentul care a îngrozit America după atacul armat soldat cu patru morți, și-a aflat sentința! La aproape doi ani de la tragedia care a făcut înconjurul lumii, judecătorii au luat o decizie fără precedent pentru tânărul judecat ca adult. Acesta va petrece restul vieții în închisoare, fără dreptul de a solicita eliberarea condiționată.

În septembrie 2024, Colt Gray a deschis focul în liceul Apalachee din orașul Winder, statul Georgia, folosind o pușcă de asalt AR-15. În urma atacului au murit doi elevi și doi profesori, iar alte nouă persoane au fost rănite. La momentul producerii masacrului, adolescentul avea doar 14 ani, însă gravitatea faptelor a făcut ca procurorii să îl trimită în judecată ca pe un adult.

Adolescentul care a îngrozit America a fost condamnat

În sala de judecată, magistratul Nicholas Trimm a avut un discurs dur la adresa tânărului, respingând orice justificare pentru atacul sângeros.

„Cei doi părinţi ai dvs v-au abandonat. Familia v-a abandonat”, a declarat judecătorul Nicholas Trimm. Dar „nu eraţi victima hărţuirii la Apalachee”, a adăugat magistratul. „Nu a fost motivat de ură (atacul – n.r.). Nu cunoşteaţi pe nimeni în această şcoală. A fost pur şi simplu pentru plăcerea de a comite un act infam”, a mai spus el.

Povestea din spatele tragediei a șocat și mai mult opinia publică după ce ancheta a arătat că arma folosită în atac fusese primită chiar de la tatăl său, Colin Gray, drept cadou de Crăciun, în anul 2023. Potrivit anchetatorilor, bărbatul știa că fiul său lansase anterior amenințări privind un posibil atac într-o școală, însă, cu toate acestea, i-a oferit pușca de asalt.

Și tatăl lui a fost condamnat pentru crimă

În martie 2026, și tatăl adolescentului a fost condamnat pentru crimă fără premeditare și omucidere involuntară, cazul fiind considerat unul dintre primele din Statele Unite în care un părinte răspunde penal pentru un atac armat comis de propriul copil cu arma pusă la dispoziție de acesta.

Ancheta a mai scos la iveală că, înainte de masacru, agenții FBI și polițiștii locali verificaseră familia Gray după apariția unor mesaje online care amenințau cu un atac într-o unitate de învățământ. Cu toate acestea, tragedia nu a mai putut fi împiedicată.

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