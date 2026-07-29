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Cât costă să închiriezi pentru o zi fosta vilă de protocol a lui Ceaușescu din Timișoara

De: Emanuela Cristescu 29/07/2026 | 18:03
Cât costă să închiriezi pentru o zi fosta vilă de protocol a lui Ceaușescu din Timișoara
Vila lui Nicolae Ceaușescu se închiriază pentru petreceri! Cât trebuie să plătească românii
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Puțini și-ar fi imaginat că una dintre clădirile asociate odinioară cu Nicolae Ceaușescu ar putea deveni locul unde se vor organiza petreceri, evenimente private sau recepții. Fosta vilă de protocol folosită în perioada comunistă, cunoscută drept Vila Internațional din Timișoara, își schimbă complet destinul.

După ani în care a fost lăsată în paragină, imobilul intră într-o nouă etapă și va putea fi închiriat pentru diferite evenimente.

Decizia a fost aprobată de Consiliul Județean Timiș, iar primele solicitări au apărut deja, chiar înainte ca lucrările de reamenajare să fie finalizate. Cei interesați vor putea folosi spațiul pentru perioade limitate, iar evenimentele organizate în această etapă vor avea loc în curtea proprietății.

Vila lui Nicolae Ceaușescu se închiriază pentru petreceri!

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a explicat în ce condiții va putea fi utilizată vila. Acesta a spus că deja există doritori, dar că reamenajarea construcției nu e gata.

”Spaţiul va putea fi folosit pentru evenimente private pentru perioade de cel mult 45 de zile, iar tariful de închiriere a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi, la care se adaugă TVA. Prima solicitare a venit deja din partea unei firme care organizează evenimente şi care se vor desfăşura în curtea vilei, întrucât reamenajarea construcţiei încă nu este gata”, a spus el.

Vila lui Nicolae Ceaușescu se închiriază pentru petreceri! Cât trebuie să plătească românii
Vila lui Nicolae Ceaușescu se închiriază pentru petreceri! Cât trebuie să plătească românii

Potrivit hotărârii adoptate de Consiliul Județean, imobilul va putea fi închiriat fără organizarea unei licitații doar pentru utilizări ocazionale, pe o perioadă care nu poate depăși 45 de zile și fără posibilitatea prelungirii contractului. Autoritățile spun că măsura este una temporară, până la finalizarea lucrărilor de modernizare.

Situată în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timișoara, Vila Internațional a fost, timp de zeci de ani, una dintre cele mai exclusiviste proprietăți din vestul țării. După schimbarea regimului, clădirea a ajuns într-o stare avansată de degradare, fiind neglijată o perioadă îndelungată. Acum însă, autoritățile vor să îi redea strălucirea și să o transforme într-un punct important pe harta culturală a orașului.

Istoria vilei este una impresionantă

Planurile Consiliului Județean merg mult mai departe decât organizarea unor evenimente private. Începând de anul viitor, clădirea ar urma să fie transformată într-un hub cultural și artistic, unde să fie găzduite expoziții, conferințe, spectacole și alte manifestări dedicate publicului.

Istoria acestei vile este una impresionantă. De-a lungul anilor, pragul ei a fost trecut de numeroase personalități din România și din străinătate. Printre invitații care au fost primiți aici se numără cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, foștii președinți Ion Iliescu și Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleșcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Adrian Severin, fostul comisar european Günter Verheugen, fostul președinte al Germaniei Johannes Rau, dar și diplomați și ambasadori ai Statelor Unite, Austriei, Italiei, Franței, Chinei și Nigeriei.

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