Cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu a fost respinsă. Cât are de plată ginerele Mircea Oprean

Trei decenii și jumătate după căderea regimului comunist, unul dintre cele mai controversate dosare din istoria României a ajuns din nou în fața magistraților. Curtea Militară de Apel a respins cererea de rejudecare a procesului în urma căruia Nicolae și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și executați în ziua de Crăciun din 1989. Decizia, pronunțată în octombrie 2025, închide definitiv tentativa de redeschidere a unui capitol care continuă să stârnească întrebări și pasiuni în rândul istoricilor și al opiniei publice.

Inițiativa i-a aparținut profesorului Mircea Oprean, ginerele celor doi foști lideri comuniști, care a cerut anularea sentinței din 25 decembrie 1989 și rejudecarea cauzei. El a susținut, prin intermediul unei acțiuni depuse în iulie 2024, că procesul de atunci s-a desfășurat fără probe concrete și fără respectarea normelor procedurale, potrivit Mediafax.

Cererea de rejudecare a procesului soților Ceaușescu a fost respinsă

Cererea sa a fost analizată inițial de Curtea Militară de Apel, însă, din cauza unui conflict de competență, dosarul a fost înaintat către instanțele civile. Ulterior, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că magistrații militari sunt cei care trebuie să soluționeze definitiv această chestiune. După mai multe termene de judecată, instanța a decis respingerea cererii ca inadmisibilă, menționând că nu pot fi contestate hotărârile unui tribunal militar extraordinar încheiate în condițiile excepționale ale anului 1989.

Hotărârea Curții Militare de Apel prevede și obligarea petentului la plata unor cheltuieli judiciare simbolice, în valoare de 300 de lei, către stat. Decizia este definitivă și nu mai poate fi atacată.

„I. În baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de petentul Oprean Mircea–Ioan privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a disp. art.409 Cod procedură penală. Cu recurs în 48 de ore de la pronunțare.

II. Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de petentul Oprean Ioan–Mircea împotriva sentinței penale nr.1 din data de 25 decembrie 1989, a Tribunalului Militar Teritorial București, pronunțată în dosarul nr.1/753/1989. Conform art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă petentul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în decizia Curții Militare, prezentate în premieră de MEDIAFAX.

În paralel, Mircea Oprean a înaintat și o solicitare de reconstituire a dosarului original al Tribunalului Militar Excepțional, cunoscut drept „dosarul nr. 1/1989”, considerând că documentele care au stat la baza condamnării soților Ceaușescu au dispărut la scurt timp după pronunțarea sentinței. Potrivit informațiilor existente, dosarul a fost pierdut sau distrus la începutul anului 1990, iar singurele copii parțiale ale actelor de atunci provin din arhive militare și din presa vremii.

Procesul cuplului Ceaușescu a fost desfășurat într-o unitate militară din Târgoviște, într-o sală improvizată din incinta garnizoanei. A început în jurul prânzului, la ora 13:20, și s-a încheiat puțin după ora 14:30. Sentința, redactată de judecătorul Gică Popa, a fost executată imediat, în aceeași zi.

