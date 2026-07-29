Categoria de pensionari români ale căror pensii cresc în 2026. Care este singura condiție

Vești bune vin pentru o parte dintre pensionarii din România. Parlamentul pregătește un proiect prin care pensiile unor categorii de români vor crește. Dacă este adoptat o categorie anume de pensionari ar putea beneficia de venituri considerabil mai mari. Care este sigura condiție ca pensiile acestora să crească?

În ultimii doi ani, pensiile nu au mai fost indexate, punctul de pensie rămânând înghețat la 81 de lei. Veniturile vârstnicilor nu au mai fost indexate pentru a scădea deficitul bugetar. Însă dacă pensiile s-ar fi indexat cu inflația în 2025 și 2026, valoarea punctului de referință după care se calculează pensia ar fi trebuit să fie 97 de lei.

Categoria de pensionari români ale căror pensii cresc în 2026

Deși indexarea nu a mai avut loc în ultimii doi ani, în 2027 pensiile ar trebui indexate, potrivit legii, cu 12%. Însă, cel mai probabil acest procent o să fie mai mic, așa că unii politicieni au început să își facă griji și au început să acționeze. Parlamentul pregătește un proiect prin care pensiile unor categorii de români vor crește.

Însă, veștile bune vin pentru viceprimari. Un parlamentar a propus ca perioada în care un viceprimar ocupă această poziție să fie considerată vechime în muncă. Astfel, mandatul acestora va fi considerat vechime în muncă și va conta la pensie, care va fi mai mare.

„Nu știu din ce cauză viceprimarii nu au fost prinși în codul administrativ proporțional cu ceilalți demnitari, de ce nu este această posibilitate ca pe perioada mandatului să aibă vechime în muncă și în specialitate”, a spus parlamentarul PSD, Ionel Floroiu.

De asemenea, există și un proiect de lege care nu a intrat în vigoare și care prevede pensii speciale pentru primari și pentru șefii de Consilii de Județ. Intrarea în vigoare a legii a fost amânată până acum de șapet ori. Iar singura condiție ca aceasta să intre în vigoare este ca CCR să se pronunțe pe această lege și să ceară aplicarea ei. Iar acest lucru s-ar putea întâmpla curând. Conform acestei legi, pensiile aleșilor locali ar putea ajunge astfel și la 18.000 de lei, dacă au 3 mandate.

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