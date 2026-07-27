Reducere importantă a vârstei de pensionare pentru femeile cu copii. Condițiile prevăzute de lege

Vești importante pentru femeile care au crescut copii și se apropie de vârsta pensionării. Legea le oferă posibilitatea de a ieși mai devreme la pensie, însă doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Numărul copiilor poate reduce vârsta standard de pensionare cu până la trei ani și jumătate, iar această facilitate este valabilă și în cazul mamelor adoptive.

Nu este suficient însă doar să fi crescut un copil. Pentru a beneficia de reducerea vârstei de pensionare, femeile trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege. Fără îndeplinirea acestei condiții, dreptul nu poate fi acordat.

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, reducerea se acordă femeilor care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani. De aceeași facilitate beneficiază și cele care au adoptat copii, cu condiția ca aceștia să fi fost crescuți în familie timp de cel puțin 13 ani.

Cu cât se reduce vârsta de pensionare

Perioada cu care poate fi redusă vârsta standard diferă în funcție de numărul copiilor. Astfel, pentru un copil, reducerea este de șase luni. Dacă o femeie a crescut doi copii, poate ieși la pensie cu un an mai devreme. Pentru trei copii, reducerea ajunge la un an și șase luni, în timp ce în cazul a patru copii aceasta este de doi ani.

Mamele care au crescut cinci copii beneficiază de o reducere de doi ani și șase luni. Pentru șase copii, avantajul ajunge la trei ani, iar cele care au crescut șapte sau mai mulți copii își pot reduce vârsta standard de pensionare cu trei ani și șase luni.

Pentru obținerea acestui drept, solicitantele trebuie să prezinte documentele care dovedesc atât existența copiilor, cât și perioada în care aceștia au fost crescuți.

În cazul copiilor biologici sunt necesare certificatele de naștere și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că aceștia au fost crescuți până la vârsta de 16 ani.

Pentru copiii adoptați trebuie depusă hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția, certificatul de naștere al copilului și o declarație pe propria răspundere care confirmă că acesta a fost crescut cel puțin 13 ani.

Ce alte beneficii au mamele

Legea permite ca această facilitate să fie cumulată și cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de legislația în vigoare. De exemplu, pot fi luate în calcul și perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite de muncă ori alte situații reglementate prin acte normative speciale.

Există însă o limită clară: indiferent de numărul facilităților de care beneficiază o persoană, reducerea totală a vârstei standard de pensionare nu poate depăși 11 ani.

Potrivit actualei Legi a pensiilor, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se face treptat, conform calendarului prevăzut de lege.

Totodată, stagiul minim de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, însă pentru a beneficia de reducerea acordată mamelor este obligatorie îndeplinirea stagiului complet de cotizare contributiv, care este de 35 de ani. Și această condiție este aplicată etapizat în cazul femeilor, conform calendarului stabilit prin Legea nr. 360/2023.

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