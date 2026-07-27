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Alertă în Europa! Putin ar putea provoca NATO în lunile următoare

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 07:53
Alertă în Europa! Putin ar putea provoca NATO în lunile următoare
Alertă în Europa! Putin ar putea provoca NATO în lunile următoare
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Președintele rus Vladimir Putin revine în atenția serviciilor de informații occidentale, după ce surse din Marea Britanie au lansat un nou avertisment privind posibilele planuri ale Kremlinului. Rusia ar putea încerca să provoace NATO în lunile următoare, într-un moment în care scena internațională este deja marcată de tensiuni majore.

Moscova ar urmări să testeze reacția Alianței Nord-Atlantice și a noului guvern de la Londra, profitând de contextul internațional și de faptul că atenția Statelor Unite este îndreptată în mare parte către evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Cel mai îngrijorător semnal vine chiar din zona serviciilor de informații britanice, unde există temeri că Federația Rusă ar putea pregăti o acțiune menită să pună la încercare unitatea statelor membre NATO.

„Există o credință puternică acum că Putin pregătește o confruntare directă cu NATO în următoarele luni”, a declarat o sursă din serviciile de informații britanice.

Vladimir Putin ar putea provoca NATO în lunile următoare

Suspiciunile au fost alimentate și de schimbările observate în activitatea maritimă a Rusiei. Potrivit surselor britanice, nave din așa-numita „flotă fantomă” și-ar fi modificat traseele de deplasare, evitând Canalul Mânecii și alegând rute prin Oceanul Atlantic, după ce una dintre aceste nave a fost interceptată recent de autoritățile britanice.

În același timp, oficialii britanici urmăresc cu atenție și activitatea militară din apropierea apelor teritoriale ale Regatului Unit. Unul dintre episoadele care au atras atenția a fost desfășurarea unor exerciții cu muniție reală de către o fregată aflată la aproximativ 74 de kilometri de Plymouth, în timp ce nave britanice și franceze monitorizau întreaga operațiune.

Sursa foto: Profimedia

Pe lângă tensiunile legate de Rusia, Londra gestionează și o situație delicată în relația cu Iranul. Oficialii iranieni au transmis că bazele militare britanice reprezintă „ținte legitime”, pe fondul sprijinului acordat de Regatul Unit Statelor Unite.

În acest context, serviciile britanice au intensificat măsurile de securitate și monitorizează permanent eventualele amenințări. Specialistul în apărare Tim Ripley a atras atenția și asupra arsenalului balistic de care dispune Iranul, făcând referire la informații prezentate de un înalt oficial militar american.

„Comandantul-șef al forțelor armate americane din Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, a confirmat că iranienii dețin o rachetă a cărei rază de acțiune ar putea lovi Londra”, a spus el.

Marea Britanie este gata să acționeze

În fața acestor avertismente, autoritățile britanice susțin că sunt pregătite să răspundă oricărei amenințări. Ministerul Apărării a transmis că sistemele de apărare funcționează permanent, iar reacția va fi imediată în cazul unui eventual atac.

Mesajul transmis Moscovei este unul categoric. Oficialii britanici au anunțat că nu vor tolera nicio acțiune agresivă împotriva Regatului Unit sau a aliaților din NATO.

„Rusia nu trebuie să se îndoiască de hotărârea acestui guvern și a acestui prim-ministru de a face față agresiunii rusești, nu doar în Ucraina, ci și împotriva Marii Britanii și a aliaților noștri”, au transmis oficialii britanici.

Deocamdată, informațiile prezentate reprezintă evaluări ale serviciilor de informații britanice și nu confirmă că o confruntare este iminentă. Cu toate acestea, autoritățile de la Londra susțin că urmăresc cu atenție fiecare mișcare a Kremlinului și că sunt pregătite să reacționeze în cazul în care situația de securitate se va deteriora.

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