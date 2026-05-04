Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui

Kremlinul se teme pentru viața lui Vladimir Putin și a luat măsuri noi de securitate. Autoritățile din Rusia se tem de unele posibile atentate la viața președintelui, dar și de o posibilă lovitură de stat, potrivit CNN. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Un raport al unei agenții europene de informații susține că bodyguarzii și bucătarii lui Vladimir Putin au primit interdicții noi. Aceștia nu ar mai avea voie să circule cu transportul public din Rusia și nici să aibă acces la internet.

Vladimir Putin se teme pentru viața lui

Kremlinul a decis să sporească măsurile de securitate în jurul președintelui rus. Au fost instalate și sisteme de supraveghere în locuințele personalului apropiat. Decizia a venit după cea de-a treia tentativă de asasinat la adresa lui Donald Trump, președintele Americii, dar și în contextul unor serii de asasinate ale unor oficiali militari de rang înalt.

Potrivit raportului agenției europene de informații obținut de CNN, președintele Rusiei se teme și de o posibilă lovitură de stat. Bucătarii, bodyguarzii și fotografii care lucrează cu Vladimir Putin nu mai au voie să utilizeze transportul public.

Angajații lui Vladimir Putin au interdicții noi

În plus, vizitatorii sunt supuși unor controale duble, iar angajații pot folosi doar telefoane care nu au acces la internet.

Măsurile acestea au fost introduse în ultimele luni. Decizia a fost luată după moartea unui general de rang înalt, care a avut loc în decembrie 2025. A fost momentul în care structurile de securitate ruse au intrat în alertă maximă.

Raportul menționat arată și o stare de neliniște la Kremlin. Acestea sunt cauzate de problemele interne și externe, problemele economice ale Rusiei și nemulțumirile generate de războiul recent din Ucraina, care a fost început pe 24 februarie 2022.

Vladimir Putin, tot mai puține vizite

Kremlinul a decis ca vizitele președintelui rus să fie limitate, motiv pentru care acesta nu a mers la nicio bază militară în 2026. Vladimir Putin și familia lui nu mai merg la reședințele obișnuite din regiunea Moscovei sau la proprietatea de la Valdai. De asemenea, a fost limitată utilizarea smartphone-urilor și a internetului.

De când a început războiul din Ucraina, Vladimir Putin ar sta mai mult în buncăre modernizate, inclusiv în regiunea Krasnodar. Ca poporul rus să nu își dea seama de gravitatea situației, Kremlinul folosește imagini video preînregistrate cu președintele Rusiei.

Moscova a făcut și câteva modificări majore pentru parada de 9 mai din Piața Roșie. Cea de anul acesta a fost micșorată considerabil – va dura doar 40 de minute, în comparație cu cele din anii anteriori. Numărul invitaților a fost redus de la câteva mii la câteva sute, iar echipamentele militare nu vor mai fi prezente.

Rusia se teme de o lovitură de stat

Potrivit raportului, oficialii ruși se tem de o posibilă scurgere de informații și riscul unei tentative de asasinat sau lovitură de stat. Alarma a fost trasă de Kremlin încă din luna martie 2026. Suspiciunile planează asupra elitei politice ruse, care ar putea încerca un atac cu drone asupra președintelui rus.

Vizat de aceste suspiciuni ar fi fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, în prezent secretar al Consiliului de Securitate. Potrivit documentului oficial, „este asociat cu riscul unei lovituri de stat, întrucât păstrează o influență semnificativă în conducerea militară”.

Ruslan Țalikov, arestat pe 5 martie

Sursa citată menționează și arestarea fostului adjunct al acestuia, Ruslan Țalikov. Este acuzat de delapidare, spălare de bani și mită. Cu toate acestea, raportul nu vine cu dovezi concrete pentru a demonstra acuzațiile legate de Șoigu.

CNN a solicitat un punct de vedere oficial din partea Kremlinului, cum informațiile sunt dificil de verificat independent.

