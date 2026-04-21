Volodimir Zelenski îi critică pe emisarii lui Trump: „Este lipsit de respect să călătoreşti la Moscova şi să nu vii la Kiev”

De: Denisa Crăciun 21/04/2026 | 11:28
Volodimir Zelenski, atac dur aupra emisarilor lui Trump. Acesta consideră că au fost lipsiți de respect, în contextul în care Steve Witkoff şi Jared Kushner au călătorit de mai multe ori la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, iar în Kiev nu au ajuns nici până în acest moment.

Președintele Ucrainei spune despre reprezentanții lui Donald Trump că sunt lipsiți de respect față de țara sa. Cei doi emisari au făcut mai multe vizite lui Vladimir Putin și erau așteptați și de Volodimir Zelenski. Aceștia nu au ajuns, iar asta l-a deranjat pe liderul ucrainean. Totuși, Zelenski a mai adăugat că ceea ce se discută și deciziile luate sunt mai importante decât locul în care aceștia se întâlnesc.

Emisarii lui Trump, atacați de președintele ucrainean

Războiul dintre Rusia și Ucraina continuă. Trump este un pilon important în acest context, așa că își trimite reprezentanții pentru a discuta cu liderii aflați în conflict. Cu toate acestea, Volodimir Zelenski este nemulțumit de situație și asta pentru că Steve Witkoff şi Jared Kushner nu au ajuns în Kiev. În plus, ei au fost de mai multe ori în Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin.

Este lipsit de respect să călătoreşti la Moscova şi să nu vii la Kiev, a declarat luni, 20 aprilie președintele ucrainean.

Totuși, el a mai explicat că înțelege cât de grea este deplasarea în timpul unui război, însă nu Ucraina are nevoie de această vizită, dar pentru Kiev este importantă. Cu atât mai mult că alții au reușit să ajungă.

Nu avem nevoie de asta, ei da, a mai adăugat el.

Tot liderul din Ucraina a mai spus că pentru el nu este important locul în care se poartă discuțiile, ci ceea ce se vorbește și ce măsuri se iau. Declarația oficialului vine după ce în data de 12 aprilie, adică chiar de Paștele ortodox, emisarii lui Trump trebuiau să meargă în Kiev, dar nu au ajuns nici până astăzi.

Volodimir Zelenski a respins din nou cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din regiunile estice Lugansk şi Doneţk. Fără fortificațiile și linia defensivă dezvoltată, Ucraina ar fi mai slabă, a mai precizat președintele.

