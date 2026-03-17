Volodimir Zelenski a semnat decretul. Are legătură cu România și este ceva unic în istoria statelor vecine

De: Irina Vlad 17/03/2026 | 07:52
Ziua Limbii Române a fost oficial desemnată zi de sărbătoare în Ucraina. Decizia a fost luată în cea mai recentă vizită a președintelui Volodimir Zelenski în România și marchează un moment unic în istoria statelor vecine. 

Documentul privind instituirea Zilei Limbii Române a fost semnat în cadrul vizitei din 12 martie 2026 a președintelui Volodimir Zelenski în România. Semnarea decretului prezidențial marchează un moment istoric în cultura țării vecine, deoarece până acum în Ucraina nu exista o sărbătoare dedicată vreuneia dintre limbile țărilor vecine.

Limba română este sărbătorită oficial în Ucraina

Există însă Ziua scrierii și culturii slave, introdusă în 2004 de fostul președinte Leonid Kucima, care se sărbătorește anual pe data de 24 mai. De asemenea, în decembrie 2024, Ucraina a introdus o nouă sărbătoare națională: Ziua armoniei interetnice și a diversității culturale.

„Deja în România există Ziua Limbii Ucrainene, în data de 9 noiembrie. Am discutat atât la nivelul echipelor noastre, cât și cu domnul Președinte Nicușor Dan despre chestiuni legate de educație – pentru comunitatea românească din Ucraina și pentru comunitatea noastră ucraineană din România – iar noi suntem pregătiți să continuăm să lucrăm în mod echitabil asupra tuturor acestor aspecte”, a spus Volodimir Zelenski.

Ziua Limbii Române va fi sărbătorită anual, pe data de 31 august, iar decizia a fost luată în scopul dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano române, precum și încurajării dialogului intercultural. Astfel, românii din Ucraina își vor putea continua studiile în limba maternă în localitățile lor, în cele patru licee din Cernăuți și comunele Hliboca, Ostrița și Herța.

„Documentul semnat azi duce nivelul de protecţie al minorităţilor la standardele stabilite de organismele internaţionale, Consiliul Europei. Dacă vorbim de educaţie, pentru că acesta a fost subiectul, Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli şi, din perspectiva acestui document, face o excepţie pentru minorităţi, astfel încât ei, bineînţeles, fiind mai puţini, să poată să-şi desfăşoare în localitatea lor educaţia în limba maternă”, a afirmat Nicușor Dan, președintele României, în conferinţa de presă comună cu Zelenski de la Palatul Cotroceni.

