Obsesia lui Meghan Markle care îl nemulțumește profund pe Prințul Harry. „A creat tensiuni uriașe”

Meghan Markle se confruntă, se pare, cu noi tensiuni în căsnicie, iar unele surse apropiate cuplului au declarat că „obsesia” ei pentru bani ar fi creat „fricțiuni uriașe” cu Prințul Harry.

Potrivit unor surse citate de Radar Online, Harry ar fi extrem de nemulțumit de faptul că soția sa este atât de interesată de bani.

Potrivit unor surse citate de RadarOnline, apropiate de cei doi, Meghan ar fi orientat tot mai mult proiectele sale către câștig financiar și dezvoltare comercială, o schimbare de direcție care ar fi generat „fricțiuni serioase” în relația cu Prințul Harry. Acesta ar percepe noua abordare drept una care îndepărtează cuplul de valorile inițiale pe care le-ar fi susținut după retragerea din familia regală britanică.

Sursele afirmă că Meghan ar fi devenit „extrem de concentrată pe succesul financiar”, pe care îl măsoară în termeni de contracte, parteneriate și venituri. Această mentalitate, spun apropiații, ar fi în contrast cu viziunea lui Harry, care ar fi mai rezervat în privința combinării aparițiilor publice cu activități comerciale.

Tensiuni tot mai mari între Meghan Markle și Prințul Harry

Discuțiile tensionate ar fi fost amplificate de recentele deplasări ale cuplului, inclusiv un turneu de patru zile în Australia, descris ca o combinație între activități caritabile și evenimente cu componentă comercială. În timpul vizitei, Meghan ar fi promovat inclusiv ținute vestimentare prin platforme cu legături comerciale, aspect care ar fi stârnit controverse în cercul lor apropiat.

Potrivit acelorași surse, Prințul Harry ar considera că există o linie fină între activitatea filantropică și promovarea comercială, iar această graniță ar fi fost „estompată” în mod repetat. Această diferență de viziune ar fi dus, conform relatărilor, la momente de tensiune în viața privată a cuplului.

În paralel, Meghan ar considera că independența financiară și succesul în afaceri sunt esențiale pentru stabilitatea familiei lor, mai ales în contextul costurilor ridicate asociate vieții din Statele Unite, unde cei doi locuiesc după retragerea din rolurile regale.

