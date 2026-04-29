Regele Charles, criticat în timpul vizitei în SUA. „Se duce până la capătul lumii să îl vadă pe Trump și nici măcar nu merge să își vadă nepoții și fiul”

Regele Charles a fost criticat dur de unii jurnaliști britanici în contextul vizitei sale din Statele Unite. Comentariile vin în contextul în care suveranul britanic a mers, alături de soția sa, peste Ocean, acolo unde s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump.

Cu toate acestea, Charles nu are nicio întâlnire programată cu fiul său, prințul Harry, care locuiește în Statele Unite, iar presa din Regat nu a ratat ocazia și l-a „taxat” pe suveran pentru acest gest, scrie Express.

Prezența regelui în SUA a reaprins interesul și analiza publică asupra relațiilor sale personale, în special cu fiul său, Prințul Harry, și nepoții săi, Archie și Lilibet, dar și cu nora sa, Meghan Markle. Pe rețelele de socializare, colaboratoarea emisiunii Good Morning Britain, Narinder Kaur și-a exprimat opiniile, punând sub semnul întrebării prioritățile din spatele acestei vizite.

„Îmi pare rău, dar chiar nu pot înțelege un bărbat care merge până la capătul lumii ca să se întâlnească cu Trump (care a vorbit urât despre forțele noastre armate) și care nici măcar nu merge să își vadă nepoții și fiul. De câți ani nu i-a mai văzut Charles pe Archie și Lilibet?”, a scris ea.

Comentariile acesteia au stârnit rapid dezbateri online, unii fiind de acord că vizita regelui evidențiază distanța încă existentă în cadrul familiei regale.

Regele Charles, criticat pentru că nu se întâlnește cu fiul și nepoții lui

Multe persoane au subliniat însă că deplasarea este o vizită de stat oficială, ceea ce înseamnă că programul monarhului este strict și concentrat pe îndatoriri diplomatice, nu pe întâlniri personale. Câțiva au încercat să o învinuiască pe Meghan Markle, în timp ce alții au evidențiat distanța mare dintre Washington D.C. și Montecito, subliniind că nu este o deplasare pe care Charles o poate face prea ușor.

Relația lui Charles cu Prințul Harry a fost tensionată în ultimii ani, după decizia Ducelui de Sussex de a se retrage din îndatoririle regale în 2020 și de a se muta în Statele Unite împreună cu Meghan Markle.

Regele Charles și regina Camilla au început o vizită de stat în SUA, programată în contextul aniversării a 250 de ani de la independența SUA față de Regatul Unit. Călătoria, considerată „cu miză ridicată”, a început luni, 27 aprilie, la mijlocul după-amiezii, când cuplul regal a fost întâmpinat la Washington, D.C. de președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump.

CITEȘTE ȘI:

Noi tensiuni în familia regală britanică. Regele Charles, deranjat de declarațiile Prințului Harry despre Donald Trump

Moment stânjenitor înainte de vizita Regelui Charles în SUA. Ce greșeală au făcut autoritățile americane