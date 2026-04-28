Moment stânjenitor înainte de vizita Regelui Charles în SUA. Ce greșeală au făcut autoritățile americane

De: Daniel Matei 28/04/2026 | 13:20
Vizita regelui Charles în capitala Statelor Unite era cât pe ce să înceapă cu o gafă majoră. Vineri, 24 aprilie, cu doar trei zile înainte ca monarhul să ajungă la Washington, D.C. pentru o vizită de patru zile în SUA, postări de pe rețelele sociale au arătat steaguri ale Australiei arborate de-a lungul unei artere importante din oraș.

Eroarea a fost observată pe una dintre arterele importante din apropierea Casei Albe, unde erau pregătite decorațiunile oficiale pentru primirea suveranului britanic. În locul Union Jack, pe stâlpi au fost montate steaguri australiene, o confuzie care a atras rapid atenția și a devenit virală.

Reporterul ABC News James Longman a publicat pe Instagram un videoclip despre această greșeală, potrivit People.

„Timp de aproximativ două ore au arborat steagul Australiei alături de cel american. … Cred că și-au dat seama de greșeală și acum le-au înlocuit”, a spus el în videoclip.

 

Gafa a ajuns virală pe internet

Autoritățile locale au intervenit prompt și au corectat situația înainte de începerea efectivă a vizitei. Potrivit informațiilor apărute în presă, greșeala a fost pusă pe seama unei erori administrative a departamentului de transport din Washington.

Drapelul național al Regatului Unit este Union Jack, care combină crucea Sfântului Gheorghe, crucea Sfântului Andrei și crucea Sfântului Patrick, simbolizând Anglia, Scoția și Irlanda. Drapelul Australiei include Union Jack în colțul superior, deoarece Australia face parte din Commonwealth, iar regele Charles este șeful statului.

Un oficial al Departamentului de Transport a declarat pentru Washington Examiner că steagurile arborate din greșeală au fost amplasate doar într-o singură zonă și au fost îndepărtate „rapid”.

„Am arborat acele steaguri, dar situația a fost corectată rapid și am reușit să le înlăturăm”, a declarat oficialul, potrivit publicației.

Regele Charles și regina Camilla au început o vizită de stat în SUA, programată în contextul aniversării a 250 de ani de la independența SUA față de Regatul Unit. Călătoria, considerată „cu miză ridicată”, a început luni, 27 aprilie, la mijlocul după-amiezii, când cuplul regal a fost întâmpinat la Washington, D.C. de președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump.

Vizita are loc într-un moment tensionat: cu doar două zile înainte, sâmbătă, 25 aprilie, s-au auzit focuri de armă la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, iar președintele a fost evacuat din sală. În plus, Donald Trump a avut recent divergențe cu premierul britanic Keir Starmer pe teme precum imigrația și războiul din Iran, printre altele.

