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Cum trece Christina Applegate prin lupta cu scleroza multiplă. Un fost coleg din serialul „Familia Bundy” rupe tăcerea

De: Daniel Matei 12/06/2026 | 16:41
Cum trece Christina Applegate prin lupta cu scleroza multiplă. Un fost coleg din serialul „Familia Bundy” rupe tăcerea
Sursa foto: Profimedia
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David Faustino, actorul care l-a interpretat pe Bud Bundy în celebrul serial „Familia Bundy”, a oferit o actualizare emoționantă despre starea de sănătate a fostei sale colege Christina Applegate, cunoscută publicului pentru rolul lui Kelly.

Actrița în vârstă de 54 de ani se confruntă cu scleroza multiplă din 2021, iar în ultimii ani a vorbit deschis despre dificultățile pe care boala le-a adus în viața sa. Într-un interviu recent, Faustino a mărturisit că lupta prin care trece Applegate este una extrem de dificilă, însă aceasta continuă să își păstreze spiritul care a făcut-o celebră, potrivit Page Six.

„A fost foarte greu pentru ea, însă nu și-a pierdut simțul umorului”, a spus Faustino într-un interviu acordat Us Weekly, adăugând că diagnosticul de scleroză multiplă primit de Applegate a fost „o adevărată lovitură”.

„Își păstrează simțul umorului. Este sarcastică, are același umor sec pe care l-a avut întotdeauna și încă mă face să râd”, a spus actorul, care a rămas foarte apropiat de colega sa după încheierea serialului.

Christina Applegate și David Faustino. Sursa: Profimedia

David Faustino are o relație foarte apropiată cu Christina Applegate

Faustino a dezvăluit că vorbește frecvent cu Christina Applegate și încearcă să îi ofere tot sprijinul posibil într-o perioadă extrem de complicată. Actorul a subliniat că prietenia lor a rămas la fel de puternică precum în anii în care au jucat împreună în „Married… with Children”, serial cunoscut în România sub numele de „Familia Bundy”.

„Trece prin toate acestea cu ajutorul umorului, iar acesta este, într-un fel, modul ei de a face față situației. O vizitez des. Ne trimitem multe mesaje și verific mereu ce mai face. Vorbim despre tot felul de lucruri amuzante. Asta este tot ce pot face, nu? Să-i ofer dragostea și sprijinul meu”, a povestit actorul.

În ultimele luni, Applegate a oferit mai multe mărturii tulburătoare despre efectele sclerozei multiple. Actrița a dezvăluit că suferă de dureri severe și că există zile în care abia se poate deplasa prin casă. La începutul acestui an, ea a declarat că petrece mult timp la pat din cauza durerilor provocate de boală.

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Diagnosticată cu o boală cruntă, Christina Appelgate a fost internată. Reprezentanții actriței au făcut precizări

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