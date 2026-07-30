Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite

Rikito Watanabe trece prin momente dificile. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a ajuns pe mâna medicilor, iar el a publicat imagini îngrijorătoare în mediul online. Fanii au reacționat imediat și au fost curioși să afle ce s-a întâmplat.

Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a avut o perioadă solicitantă. El a acceptat provocarea de a merge împreună cu Nea Mărin și ceilalți concurenți în diverse locații pentru a face treabă, în cadrul emisiunii Poftiți la noi – Poftiți la întrecere. Ba mai mult, el are rolul de căpitan de echipă și se descurcă de minune să îi coordoneze pe ceilalți.

Totuși, recent, a avut parte de un moment dificil. El a postat imagini de pe un pat, acolo unde se poate observa că i s-au administrat perfuzii. Urmăritorii s-au îngrijorat, iar pentru a-i liniști a povestit ce a pățit.

Ce a pățit Rikito Watanabe

Rikito Watanabe s-a filmat în timp ce se afla pe pat, într-o cameră, cu o perfuzie în mână. Totuși, cu zâmbetul pe buze, le-a transmis urmăritorilor săi să aibă grijă de sănătatea lor. În plus, a mai subliniat că încet, încet se va face bine, așadar fostul concurent de la Chefi la Cuțite pare optimist.

Aveți grijă de voi. Din nou cu perfuzia. Așa, încet, încet îmi revin. Eu nu mai beau. Te pup, la revedere, a transmis Rikito Watanabe în mediul online.

Cu toate acestea, bărbatul nu a oferit prea multe detalii despre motivul pentru care a avut nevoie de îngrijire medicală, iar fanii au reacționat imediat, sprijinindu-l cu vorbe frumoase.

De ce a slăbit Rikito înainte de Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Bărbatul a împărtășit în urmă cu ceva timp, înainte de a pleca în aventură alături de Nea Mărin faptul că a dat jos câteva kilograme. El a povestit că oamenii din jurul său l-au determinat să facă acest lucru, pentru că erau foarte activi și sportivi.

Mă uitam că am numai sportivi în jurul meu. Domnul Liviu a făcut box și arată bine, domnul Andrei joacă fotbal, domnul Sonny e circar, iar de Nea Mărin nici nu mai vorbesc. Eu eram singurul gras din echipă și m-am gândit că nu se mai poate așa ceva. Eu am fost așa și când eram mic, trebuie să depun eforturi ca să scap de kilograme. M-am apucat înainte să începem filmările de regim, am fost și la sală, iar dupa ce am terminat de filmat aveam cu 25 de kg mai puțin. Unele nu se vedeau așa bine, pentru că purtam tricouri largi…, a spus el.

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