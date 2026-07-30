Acasă » Știri » Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite

Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 10:05
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite
Rikito Watanabe, a ajuns în perfuzii/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rikito Watanabe trece prin momente dificile. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a ajuns pe mâna medicilor, iar el a publicat imagini îngrijorătoare în mediul online. Fanii au reacționat imediat și au fost curioși să afle ce s-a întâmplat.

Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a avut o perioadă solicitantă. El a acceptat provocarea de a merge împreună cu Nea Mărin și ceilalți concurenți în diverse locații pentru a face treabă, în cadrul emisiunii Poftiți la noi – Poftiți la întrecere. Ba mai mult, el are rolul de căpitan de echipă și se descurcă de minune să îi coordoneze pe ceilalți.

Totuși, recent, a avut parte de un moment dificil. El a postat imagini de pe un pat, acolo unde se poate observa că i s-au administrat perfuzii. Urmăritorii s-au îngrijorat, iar pentru a-i liniști a povestit ce a pățit.

Ce a pățit Rikito Watanabe

Rikito Watanabe s-a filmat în timp ce se afla pe pat, într-o cameră, cu o perfuzie în mână. Totuși, cu zâmbetul pe buze, le-a transmis urmăritorilor săi să aibă grijă de sănătatea lor. În plus, a mai subliniat că încet, încet se va face bine, așadar fostul concurent de la Chefi la Cuțite pare optimist.

Aveți grijă de voi. Din nou cu perfuzia. Așa, încet, încet îmi revin. Eu nu mai beau. Te pup, la revedere, a transmis Rikito Watanabe în mediul online.

Cu toate acestea, bărbatul nu a oferit prea multe detalii despre motivul pentru care a avut nevoie de îngrijire medicală, iar fanii au reacționat imediat, sprijinindu-l cu vorbe frumoase.

De ce a slăbit Rikito înainte de Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere

Bărbatul a împărtășit în urmă cu ceva timp, înainte de a pleca în aventură alături de Nea Mărin faptul că a dat jos câteva kilograme. El a povestit că oamenii din jurul său l-au determinat să facă acest lucru, pentru că erau foarte activi și sportivi.

Mă uitam că am numai sportivi în jurul meu. Domnul Liviu a făcut box și arată bine, domnul Andrei joacă fotbal, domnul Sonny e circar, iar de Nea Mărin nici nu mai vorbesc. Eu eram singurul gras din echipă și m-am gândit că nu se mai poate așa ceva. Eu am fost așa și când eram mic, trebuie să depun eforturi ca să scap de kilograme. M-am apucat înainte să începem filmările de regim, am fost și la sală, iar dupa ce am terminat de filmat aveam cu 25 de kg mai puțin. Unele nu se vedeau așa bine, pentru că purtam tricouri largi…, a spus el.

VEZI ȘI: Cum arată iubita lui Rikito Watanabe de la Chefi la Cuțite. Bianca i-a făcut o surpriză uriașă de ziua lui de naștere

Iulia Albu, din nou pe micile ecrane: „Sunt pusă într-o situație de disconfort total”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Știri
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Știri
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
Click.ro
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
Digi24
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară,...
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
go4it.ro
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă ...
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă cu fiul lor de 5 ani
Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești ...
Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești se țin astăzi
De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident
De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident
Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară
Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară
Vezi toate știrile