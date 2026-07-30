Acasă » Știri » Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară

Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară

De: Anca Lupescu 30/07/2026 | 09:10
Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară
O vei pregati toata vara
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bulgarii consumă iaurt alb („kiselo mliako”, în limba bulgară) aproape în fiecare zi, pe tot parcursul vieții, în cantități mari și în multe preparate. De cele mai multe ori, este servit ca garnitură lângă alte feluri de mâncare. Vara, este transformat într-o băutură răcoritoare numită ayran, obținută prin amestecarea iaurtului cu apă, sau este folosit la prepararea taratorului, o supă rece foarte populară. Tarator este un preparat care cucerește orice turist care îl gustă, așa că de ce să nu îl faci chiar la tine acasă vara asta? Iată cum se face.

Tarator – ce este

Supa Tarator este o supă rece preparată din castraveți și iaurt, răcoritoare, gustoasă și perfectă pentru zilele în care este prea cald ca să gătești. Această rețetă tradițională se prepară foarte ușor și este o alegere excelentă pentru mesele de vară.

Acest preparat a fost inspirat de temperaturile extrem de ridicate din timpul verii și este popular în mai multe țări. Dacă vei căuta denumirea „Tarator”, vei observa că aceasta poate face referire fie la o supă tradițională bulgărească sau balcanică, fie la un sos libanez cu usturoi. Deși poartă același nume, este vorba despre două preparate complet diferite.

Rețetă de Tarator

Ingrediente

  • 1 castravete
  • 400 g iaurt simplu (în stil bulgăresc, gras)
  • 1/2 legătură mărar proaspăt
  • 3 căței de usturoi
  • 20 g nuci
  • 2 linguri ulei vegetal
  • 300 ml apă rece
  • sare, după gust

Mod de preparare

Spală și curăță castravetele de coajă. Dacă folosești un castravete bio, proaspăt din grădină, poți lăsa coaja. Taie-l în cubulețe foarte mici sau dă-l pe răzătoare.

Pune castravetele într-un bol încăpător și adaugă mărarul tocat mărunt, nucile zdrobite și usturoiul pisat sau tocat foarte fin.

Asezonează cu sare, toarnă uleiul și amestecă bine. Într-un alt vas, bate iaurtul împreună cu apa rece până obții o compoziție omogenă, apoi toarn-o peste amestecul de castraveți.

Amestecă bine toate ingredientele și servește supa bine rece.

Sfat: Dacă nu îți place usturoiul, îl poți servi separat și cei care îl doresc și-l pot adăuga ulterior în supă.

Sfaturi pentru prepararea supei Tarator

Rețeta conține castraveți tocați, verdețuri proaspete, nuci mărunțite, suc de lămâie, usturoi tocat foarte fin și ulei de măsline. Toate aceste ingrediente se combină pentru a obține o supă rece cu o textură ușor crocantă și un gust echilibrat.

Dacă unele ingrediente, precum usturoiul sau nucile, ți se par prea intense, începe cu o cantitate mai mică. Gustă supa și ajustează ingredientele până obții aroma care îți place.

Tarator este o supă destul de consistentă, însă se servește ușor diluată. În varianta clasică se folosește apă rece, dar poți adăuga și lapte pentru o textură mai cremoasă. Dacă preferi o supă mai bogată, poți folosi smântână lichidă pentru gătit sau un amestec de lapte și smântână. Pentru un gust ușor acrișor, și laptele bătut este o alegere potrivită.

Cât rezistă supa Tarator la frigider?

Supa se păstrează foarte bine la frigider până a doua zi. După o noapte la rece, aromele se îmbină și mai bine, iar gustul de usturoi devine puțin mai intens. Este recomandat să fie consumată în cel mult două zile, deoarece castraveții își pot schimba textura, iar preparatul își pierde din prospețime.

Idei pentru a adapta rețeta

Tarator poate fi personalizată în funcție de preferințe. Printre ingredientele care se potrivesc foarte bine se numără:

  • avocado tăiat cubulețe;
  • creveți fierți și tocați mărunt;
  • brânză feta sfărâmată;
  • puțin sumac presărat deasupra înainte de servire.
  • boia afumată deasupra
  • bacon crocant mărunțit

Poți adăuga aceste ingrediente pentru textură și un plus de savoare, fără să schimbe caracterul răcoritor al supei.

Citește și: Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!

Citește și: Horia Varlan recomanda o reteta usoara, de vara! Uite cum gatesti macrou marinat!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Știri
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Știri
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
Click.ro
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
Digi24
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară,...
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
go4it.ro
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă ...
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă cu fiul lor de 5 ani
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite
Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești ...
Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești se țin astăzi
De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident
De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident
Vezi toate știrile