Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară

Bulgarii consumă iaurt alb („kiselo mliako”, în limba bulgară) aproape în fiecare zi, pe tot parcursul vieții, în cantități mari și în multe preparate. De cele mai multe ori, este servit ca garnitură lângă alte feluri de mâncare. Vara, este transformat într-o băutură răcoritoare numită ayran, obținută prin amestecarea iaurtului cu apă, sau este folosit la prepararea taratorului, o supă rece foarte populară. Tarator este un preparat care cucerește orice turist care îl gustă, așa că de ce să nu îl faci chiar la tine acasă vara asta? Iată cum se face.

Tarator – ce este

Supa Tarator este o supă rece preparată din castraveți și iaurt, răcoritoare, gustoasă și perfectă pentru zilele în care este prea cald ca să gătești. Această rețetă tradițională se prepară foarte ușor și este o alegere excelentă pentru mesele de vară.

Acest preparat a fost inspirat de temperaturile extrem de ridicate din timpul verii și este popular în mai multe țări. Dacă vei căuta denumirea „Tarator”, vei observa că aceasta poate face referire fie la o supă tradițională bulgărească sau balcanică, fie la un sos libanez cu usturoi. Deși poartă același nume, este vorba despre două preparate complet diferite.

Rețetă de Tarator

Ingrediente

1 castravete

400 g iaurt simplu (în stil bulgăresc, gras)

1/2 legătură mărar proaspăt

3 căței de usturoi

20 g nuci

2 linguri ulei vegetal

300 ml apă rece

sare, după gust

Mod de preparare

Spală și curăță castravetele de coajă. Dacă folosești un castravete bio, proaspăt din grădină, poți lăsa coaja. Taie-l în cubulețe foarte mici sau dă-l pe răzătoare.

Pune castravetele într-un bol încăpător și adaugă mărarul tocat mărunt, nucile zdrobite și usturoiul pisat sau tocat foarte fin.

Asezonează cu sare, toarnă uleiul și amestecă bine. Într-un alt vas, bate iaurtul împreună cu apa rece până obții o compoziție omogenă, apoi toarn-o peste amestecul de castraveți.

Amestecă bine toate ingredientele și servește supa bine rece.

Sfat: Dacă nu îți place usturoiul, îl poți servi separat și cei care îl doresc și-l pot adăuga ulterior în supă.

Sfaturi pentru prepararea supei Tarator

Rețeta conține castraveți tocați, verdețuri proaspete, nuci mărunțite, suc de lămâie, usturoi tocat foarte fin și ulei de măsline. Toate aceste ingrediente se combină pentru a obține o supă rece cu o textură ușor crocantă și un gust echilibrat.

Dacă unele ingrediente, precum usturoiul sau nucile, ți se par prea intense, începe cu o cantitate mai mică. Gustă supa și ajustează ingredientele până obții aroma care îți place.

Tarator este o supă destul de consistentă, însă se servește ușor diluată. În varianta clasică se folosește apă rece, dar poți adăuga și lapte pentru o textură mai cremoasă. Dacă preferi o supă mai bogată, poți folosi smântână lichidă pentru gătit sau un amestec de lapte și smântână. Pentru un gust ușor acrișor, și laptele bătut este o alegere potrivită.

Cât rezistă supa Tarator la frigider?

Supa se păstrează foarte bine la frigider până a doua zi. După o noapte la rece, aromele se îmbină și mai bine, iar gustul de usturoi devine puțin mai intens. Este recomandat să fie consumată în cel mult două zile, deoarece castraveții își pot schimba textura, iar preparatul își pierde din prospețime.

Idei pentru a adapta rețeta

Tarator poate fi personalizată în funcție de preferințe. Printre ingredientele care se potrivesc foarte bine se numără:

avocado tăiat cubulețe;

creveți fierți și tocați mărunt;

brânză feta sfărâmată;

puțin sumac presărat deasupra înainte de servire.

boia afumată deasupra

bacon crocant mărunțit

Poți adăuga aceste ingrediente pentru textură și un plus de savoare, fără să schimbe caracterul răcoritor al supei.

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