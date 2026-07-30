Anul acesta, Postul Adormirii Maicii Domnului va începe pe 31 iulie și se va termina pe 15 august. Deoarece finalul lunii pică într-o zi de vineri, postul începe cu o zi mai devreme și Lăsata Secului cade pe 30 iulie. Află de ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare în rândurile următoare.

De ce Postul Sântămăriei este aspru

Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante posturi din an. El îi pregătește pe credincioși pentru Schimbarea la față (6 august) și Adormirea Maicii Domnului (15 august). Aceste zile amintesc de virtuțile Maicii Domnului și de postul pe care ea l-a ținut înainte de a muri, petrecându-și ultimele zile în rugăciune și post.

‘S-a suit degrabă în Muntele Măslinilor ca să se roage, căci avea obicei de se suia adesea acolo ca să se roage. Și s-a întâmplat atunci un lucru minunat. Când s-a suit acolo Născătoarea de Dumnezeu, atunci de la sine s-au plecat pomii ce erau pe munte, și au dat cinstea și închinăciunea ce se cădea către Stăpână, ca și cum ar fi fost niște slugi însuflețite’.

În această perioadă, creștinii trebuie să se ocupe intens de curățirea sufletului de păcate și gânduri rele, precum și de întărirea vieții duhovnicești. Este un moment bun pentru a-și consolida și mai mult relația cu Dumnezeu. Aceste zile de post aduc în prim-plan smerenia, ascultarea și credința Fecioarei Maria, care este un model pentru creștinii din toată lumea.

Când avem dezlegare la pește în august

Cu toate că este un post scurt, ce durează două săptămâni, este la fel de aspru ca Postul Mare. Motivul este lipsa zilelor cu dezlegare la pește de sâmbătă și duminică. În Postul Sântămăriei avem o singură zi cu dezlegare la pește – Schimbarea la față, de pe 6 august.

În această perioadă din an, credincioșii îi mai cinstesc și pe Sfinții Români Ioan Iacob de la Neamț, în data de 5 august, Teodora de la Sihla și Pafnutie Pârvu Zugravul, în data de 7 august.

Ce spune tradiția despre Postul Adormirii Maicii Domnului

Potrivit tradiției creștine, Postul Adormirii Maicii Domnului ar fi fost rupt din Postul Paștelui pentru ca cel mai lung post de an să fie mai ușor. Înainte, era ținut cu mare strictețe, fiind interzisă consumarea untdelemnului și a vinului.

Legendele populare spun că, la Adormirea Maicii Domnului, pomii care aveau cele mai frumoase roade s-au întâlnit și fiecare a dat cele mai bune fructe pe care le aveau. Așa au format un pom care a fost pus în fața procesiunii.

Bostanul și porumbul ar fi făcut un buchet de floarea-soarelui care a fost pus pe coșciug. Din acele vremuri, se crede că bostanul și porumbul îngălbenesc la sărbătoarea Adormirii.

Cum se postește de Adormirea Maicii Domnului

Potrivit doxologia.ro, în zilele din Postul Sântămăriei se postește după o anumită orânduială:

în zilele de luni, miercuri și vineri, credincioșii trebuie să se abțină de la mâncare și băutură până la ora 15:00. După această oră, se pot consuma alimente uscate: pâine, legume sau fructe crude, fără ulei;

marți și joi se consumă legume fierte, fără untdelemn;

sâmbăta și duminica se dezleagă la untdelemn și vin.

Credincioșii tin post negru până la ora 15:00 pentru a-și aminti de momentul în care Iisus Hristos și-a dat duhul pe cruce. După ora 15:00, credincioși obișnuiesc să consume o singură masă, cât mai simplă. Se pot mânca alimente ca grâu fiert cu miere, pâine, apă, fructe sau legume crude.

Cât de vechi este Postul Adormirii Maicii Domnului

Potrivit părintelui Ene Braniște, Postul Sântămăriei este cel mai nou din cele patru posturi lungi. Originea lui ar data din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului a prins amploare. Tot atunci, sărbătoarea Adormirii ei a început a căpăta o mai mare importanță.

La început, acest post nu se ținea în aceeași perioadă sau același număr de zile peste tot. În zona Antiohiei, creștinii posteau doar pe data de 6 august, la Constantinopol se posteau 4 zile și la Ierusalim se posteau 8 zile.

În răsărit, oamenii posteau toată luna august, motiv pentru care perioada s-a mai numit și Postul lui August. Unii oameni, cum sunt apusenii, posteau în septembrie și alții nu posteau deloc. Aceștia din urmă considerau că Adormirea Maicii Domnului este o zi de mare bucurie, deoarece Fecioara Maria a trecut la lumea cerească și l-a întâlnit pe Fiul ei.

Data și durata postului au fost stabilite așa cum le știm astăzi abia în secolul al XII-lea, la Sinodul Local din Constantinopol, ținut la 1166. Atunci, patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi a decis ca prima zi de post să fie 1 august și ultima zi să fie 15 august, când este Adormirea Maicii Domnului.

Luca Chrysoberges a fost patriarh ecumenic al Constantinopolului între 1157 și 1170. La vremea respectivă, era considerat a fi cea mai importantă autoritate a bisericii ortodoxe.

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