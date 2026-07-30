Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 31 iulie anul acesta și se termină pe 15 august, când avem sărbătoare cu cruce roșie în calendar. În ajunul postului, pe 30 iulie, avem „lăsatul secului”, o tradiție pe care bătrânii de la sate o respectau mereu. Află ce trebuie să faci!

Când începe Postul Adormirii Maicii Domnului

În mod normal, Postul Sfintei Mării sau al Sântămăriei începe de la 1 august și ține până pe 15 august. Anul acesta, pentru că 31 iulie pică într-o zi de vineri – zi de post în calendar -, „lăsatul secului” se va ține pe data de 30 iulie. Astfel, prima zi din Postul Adormirii Maicii Domnului va fi ziua de vineri, 31 iulie. La fel s-a întâmplat și în anii 2020 și 2019.

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători de peste an. În 2026, sărbătoarea aceasta cu cruce roșie va pica într-o zi de sâmbătă.

Ce este Lăsata Secului înainte de post

Potrivit doxologia.ro, înainte de începerea fiecărui post de durată din calendar, creștinii obișnuiesc să „lase sec”. Acest lucru se face sub forma unei mese bogate, plină de alimente variate de la care oamenii se vor abține în toată perioada postului. Tot în această zi, creștinii trebuie să lase de la ei și să-i ierte pe cei care le-au greșit, ca să intre mai ușori în post.

Liturgistul Badea Cireșanu susține că „sec” din sintagma „lăsatul secului” provine din deformarea expresiei „lăsatul seculului”. Aici, „seculul” este chiar secolul, adică veacul, timpul secular, lumesc. Ceea ce înseamnă că, pe lângă postul alimentar, suntem chemați să lăsăm deoparte și viața seculară, dar și preocupările lumești. În general, creștinii cred că „sec” înseamnă o mâncare săracă în grăsimi, uscată, lucru care ar fi greșit.

„Există primejdia ca, ţinând posturile rânduite de Biserică, să nu avem nici un folos. Din ce cauză? Pentru că ne ţinem departe de mâncăruri, dar nu ne ţinem departe de păcat; nu mâncăm carne, dar mâncăm sufletele celor săraci. Nu ne îmbătăm cu vin, dar ne îmbătăm cu pofte trupeşti. Petrecem ziua în post, dar ne uităm la lucruri ruşinoase. În felul acesta, pierdem folosul postului”, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur.

Tradiții din ajunul Postului Maicii Domnului

Potrivit tradiției, dacă 31 iulie cade într-o zi de miercuri sau de vineri, se va „lăsa sec” în seara de 30 iunie și a doua zi se ține post. În acest an, postul Adormirii Maicii Domnului va începe de la 31 iulie.

Postul se va prelungi și dacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului cade într-o zi de miercuri sau de vineri. Creștinii vor avea dezlegare la untdelemn, pește și vin, iar de pe 16 august pot consuma din nou alimente de dulce.

Un obicei vechi spune că este bine ca de Lăsata Secului să organizăm o masă mare, la care să ne invităm rudele și prietenii.

În Câmpia Bărăganului, toate oasele și resturile de mâncare se strâng într-o față de masă, care a doua zi se aruncă spre răsărit.

În județul Covasna, creștinii aprind focuri purificatoare în ajunul postului Adormirii Maicii Domnului. Acesta are rol de a purifica locurile și de a alunga spiritele rele.

Gospodinele din zona Munteniei obișnuiesc să facă plăcinte cu brânză dulce, pe care le dau soacrelor pentru a păstra o legătură bună pe toată perioada postului.

O altă tradiție spune că gospodinele trebuie să întoarcă cu fața în jos toate vasele în care au gătit în ziua de „lăsatul secului”.

Ce spune Biserica despre post

Biserica susține că excesul de alimente și băuturi nu trebuie să fie scopul principal al vieții. Părinții ne spun că trebuie să ținem post după sufletul și rânduiala noastră. Mulți creștini aleg să țină doar postul trupesc, consumând numai alimente de origine vegetală.

Dar postul adevărat, în esența lui, este format și din smerenie, fapte bune, iubire față de aproape și rugăciune zilnică.

„Nu ştiţi voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu” (Isaia 58, 6-8).

Ce spun preoții despre excesul de Lăsata Secului

Potrivit sursei citate, nici excesul din ajunul fiecărui post nu este bun. Unii oameni exagerează la aceste ocazii, preferând să mănânce prea mult și să consume mai multă băutura, spunând că astfel se vor putea abține mai ușor în timpul postului.

Preoții spun că, dacă o persoană nu poate fi cumpătată în ajun, nu va putea fi cumpătată nici în post. Aceste persoane nu vor putea învinge poftele trupului și ale gândurilor.

Dezlegare la pește în postul Adormirii Maicii Domnului

Ca în fiecare an, în acest post avem o singură dezlegare la pește. Creștinii pot consuma acest aliment pe 6 august, când sărbătorim cu cruce roșie în calendar Schimbarea la Fata a Domnului.

În zilele de 1 și 2 august, precum și 8 și 9 august, credincioșii au dezlegare la ulei și vin, ceea ce înseamnă ca în patru zile din acest post pot consuma aceste alimente.

Paraclisul Maicii Domnului

În zilele de post, preoții susțin că este bine ca toți credincioșii să citească paraclisul Maicii Domnului, care se cântă când sufletul este trist sau este la ananghie.

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri.

4. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat.

7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății.

11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viața. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori)

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