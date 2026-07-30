Influencerița Jen Hamilton susține că amanta fostului soț i-a făcut o mărturisire șocantă. Ce i-ar fi spus după destrămarea căsniciei

Jen Hamilton, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din domeniul medical din Statele Unite, a făcut noi dezvăluiri despre despărțirea de soțul ei, Brian Hamilton. După ce a susținut că acesta a dus o „viață dublă” în timpul căsniciei lor, creatoarea de conținut afirmă acum că presupusa amantă a fostului partener i-ar fi făcut o mărturisire surprinzătoare chiar după separare.

Jen Hamilton spune că a descoperit o cu totul altă persoană

Într-un videoclip publicat pe TikTok pe 27 iulie, Jen Hamilton a vorbit despre motivele care au dus la destrămarea mariajului și a mărturisit că tot ceea ce a aflat ulterior a fost extrem de greu de acceptat.

„Tot ceea ce am descoperit între timp m-a făcut să trăiesc această experiență ca pe un deces… Pur și simplu nu cunosc această persoană, cu adevărat”, a spus influencerița.

Ea a susținut, de asemenea, că Brian Hamilton nu ar fi manifestat niciodată un interes real față de ea și a lăsat să se înțeleagă că acesta avea o relație cu o altă femeie.

Mărturisirea pe care i-ar fi făcut-o presupusa amantă

Jen Hamilton afirmă că femeia cu care Brian ar fi avut relația extraconjugală i-a spus un lucru care a șocat-o.

„Știam despre tine. Vorbea despre tine tot timpul, dar nu știam că ai atât de mulți urmăritori”, susține Jen că i-ar fi spus presupusa parteneră a fostului ei soț.

Într-un alt videoclip publicat pe 27 iulie, influencerița a oferit și alte detalii despre această femeie.

„Da, avea o viață dublă cu o femeie de 56 de ani. Da, ar fi trebuit să plec mult mai devreme. Încerc să fiu blândă cu mine însămi”, a declarat ea.

„În timp ce eu munceam, el își construia o altă viață”

Într-un videoclip publicat pe 26 iulie, Jen Hamilton, autoarea bestsellerului Birth Vibes, a afirmat că, în timp ce ea lucra în spital și era singura persoană care aducea venituri în familie, Brian își găsea timp pentru o existență paralelă.

„În timp ce eu lucram în spital și eram singurul adult care întreținea financiar familia, el și-a găsit timp să aibă o cu totul altă viață”, a spus aceasta.

Influencerița a adăugat că, deși în relația lor nu mai exista aproape deloc afecțiune fizică, nu s-a gândit niciodată să caute iubirea în altă parte.

„Chiar și atunci când nu primeam aproape deloc afecțiune fizică, nici prin cap nu mi-ar fi trecut să mă uit la un alt bărbat în felul acesta. Iar persoana care mi-a spus acele lucruri era suficient de în vârstă încât să știe mai bine”, a mai declarat Jen.

Publicația People precizează că l-a contactat pe Brian Hamilton și pe reprezentanții lui Jen Hamilton pentru un punct de vedere, însă la acel moment nu a primit un răspuns.

Au anunțat despărțirea după 15 ani împreună

Jen și Brian Hamilton au anunțat oficial despărțirea pe 15 iunie, printr-un comunicat comun, în care au precizat că pun capăt căsniciei după 15 ani.

„Este o durere enormă pentru amândoi, dar și o recunoștință profundă pentru cei 15 ani de istorie comună, iubire și prietenie. Suntem hotărâți să ne tratăm cu respect în această perioadă de tranziție și să punem pe primul loc binele familiei pe care am construit-o împreună”, au transmis cei doi.

Ei au subliniat că despărțirea nu a fost provocată de dispariția sentimentelor.

„Nu a fost vorba despre faptul că nu ne mai iubim. Tocmai de aceea este atât de dureros. Uneori, cel mai iubitor lucru pe care îl poți face este să îi oferi celuilalt spațiul necesar pentru a înțelege lucruri complicate. Exact asta facem acum”, se arată în mesaj.

Strânge bani pentru femeile aflate în situații dificile

Într-o postare publicată pe Instagram pe 26 iulie, Jen Hamilton le-a mulțumit urmăritorilor pentru că au contribuit la strângerea a peste 40.000 de dolari în doar câteva zile.

Suma este destinată femeilor care trec prin perioade dificile, inclusiv prin despărțiri și divorțuri.

„Trecând eu însămi printr-o separare și un divorț, sunt privilegiată că pot lua decizii pentru mine. Sunt însă foarte multe femei care nu pot face acest lucru din cauza problemelor financiare sau a lipsei de resurse. Vreau să le ajut să iasă din situații grele și nesigure”, a explicat influencerița.

Jen Hamilton și Brian Hamilton au împreună doi fii, Ellis și Luke. Cei doi s-au căsătorit în august 2012.

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