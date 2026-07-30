Acasă » Știri » Portarul-simbol al Europei confirmă retragerea. Vrea să încheie cariera cu încă un trofeu UEFA Champions League

Portarul-simbol al Europei confirmă retragerea. Vrea să încheie cariera cu încă un trofeu UEFA Champions League

De: Paul Hangerli 30/07/2026 | 08:30
Portarul-simbol al Europei confirmă retragerea. Vrea să încheie cariera cu încă un trofeu UEFA Champions League
Portarul de legendă a decis să se retragă, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Manuel Neuer, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului și omul care a redefinit rolul de „sweeper-keeper”, a confirmat că sezonul 2026-2027 va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera sa. Legenda lui Bayern Munchen și a naționalei Germaniei speră să își ia rămas-bun de pe teren cucerind al treilea trofeu UEFA Champions League, înainte de a agăța mănușile în cui.

Manuel Neuer se pregătește pentru ultimul sezon al carierei

Ajuns la 40 de ani, Manuel Neuer a dezvăluit, în cantonamentul de vară al lui Bayern Munchen de la Tegernsee, că actualul sezon va fi aproape sigur ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Declarația vine la scurt timp după ce portarul și-a prelungit contractul cu gruparea bavareză pentru încă un an.

„Nu joc meciurile doar ca să spun: «Acesta este ultimul meu meci». Nu contează dacă aceasta a fost ultima dată pe un anumit stadion sau pe altul – vom vedea. Totul indică însă faptul că mă voi retrage”, a declarat Neuer.

Marele obiectiv: al treilea trofeu UEFA Champions League

Deși se apropie de finalul carierei, portarul german spune că motivația sa rămâne la fel de mare. După ce a cucerit deja de două ori UEFA Champions League alături de Bayern, Neuer visează să încheie cariera cu un al treilea trofeu continental.

Sezonul trecut, bavarezii au fost eliminați în semifinalele competiției de Paris Saint-Germain, însă veteranul este convins că actualul lot are valoarea necesară pentru a ajunge din nou pe acoperișul Europei.

„Obiectivele noastre sunt toate trofeele pe care le putem câștiga. Am spus pe tot parcursul sezonului trecut că fiecare meci este cel mai important. Cu aceeași mentalitate intrăm și acum în noul sezon – vrem să învingem pe toată lumea. Cred că am avut un sezon bun și că această echipă are potențialul de a învinge pe oricine și de a-și îndeplini toate obiectivele”, a afirmat Neuer, care a cucerit în sezonul trecut al 13-lea său titlu de campion al Germaniei, egalând recordul competiției.

Îl pregătește deja pe succesorul său

În paralel cu obiectivele personale și cele ale echipei, Manuel Neuer se implică și în pregătirea noii generații de portari ai lui Bayern Munchen. Clubul îl vede pe tânărul Jonas Urbig drept unul dintre principalii candidați pentru a-i prelua locul, iar experimentatul goalkeeper spune că își asumă cu plăcere rolul de mentor.

„Ne vom sprijini reciproc. Avem un grup foarte puternic de portari, cu Ulle (Sven Ulreich) și tinerii portari. Cel mai important este să ne ajutăm unii pe alții, să ne motivăm reciproc și să putem da întotdeauna tot ce avem mai bun pentru echipă”, a spus Neuer.

O carieră care a schimbat istoria postului de portar

Considerat unul dintre cei mai mari portari din toate timpurile, Manuel Neuer a revoluționat fotbalul modern prin stilul său de joc, devenind simbolul portarului care participă activ la construcția fazelor și iese frecvent din careu pentru a-și ajuta apărarea.

Dacă planurile sale se vor confirma, ultimul meci din cariera legendarului goalkeeper va avea loc la finalul sezonului 2026-2027, iar marele său vis este ca despărțirea de teren să vină după cucerirea unui nou trofeu UEFA Champions League alături de Bayern Munchen.

CITEȘTE ȘI:  Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani

Portarul palestinian Saleem Al-Ashqar a fost omorât de armata din Israel în Gaza. Avea 32 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în august
Știri
De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în…
Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”
Știri
Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”
Click.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin...
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Digi 24
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
Digi24
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește...
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor.ro
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
go4it.ro
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în august
De ce Postul Sântămăriei este la fel de aspru ca Postul Mare. Când avem dezlegare la pește în august
Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”
Mutată în SUA de ani buni, Irina Columbeanu le-a făcut o caracterizare românilor: ”Plini de naționalism”
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 ...
TEST IQ | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini! Geniile reușesc în 12 secunde
Meteorologii Accuweather anunță o lună august cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă ...
Meteorologii Accuweather anunță o lună august cum nu prea a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Influencerița Jen Hamilton susține că amanta fostului soț i-a făcut o mărturisire șocantă. Ce ...
Influencerița Jen Hamilton susține că amanta fostului soț i-a făcut o mărturisire șocantă. Ce i-ar fi spus după destrămarea căsniciei
Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul ieftinit cu 73% începând de astăzi
Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul ieftinit cu 73% începând de astăzi
Vezi toate știrile