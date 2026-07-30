Portarul-simbol al Europei confirmă retragerea. Vrea să încheie cariera cu încă un trofeu UEFA Champions League

Manuel Neuer, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului și omul care a redefinit rolul de „sweeper-keeper”, a confirmat că sezonul 2026-2027 va fi, cel mai probabil, ultimul din cariera sa. Legenda lui Bayern Munchen și a naționalei Germaniei speră să își ia rămas-bun de pe teren cucerind al treilea trofeu UEFA Champions League, înainte de a agăța mănușile în cui.

Manuel Neuer se pregătește pentru ultimul sezon al carierei

Ajuns la 40 de ani, Manuel Neuer a dezvăluit, în cantonamentul de vară al lui Bayern Munchen de la Tegernsee, că actualul sezon va fi aproape sigur ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist. Declarația vine la scurt timp după ce portarul și-a prelungit contractul cu gruparea bavareză pentru încă un an.

„Nu joc meciurile doar ca să spun: «Acesta este ultimul meu meci». Nu contează dacă aceasta a fost ultima dată pe un anumit stadion sau pe altul – vom vedea. Totul indică însă faptul că mă voi retrage”, a declarat Neuer.

Marele obiectiv: al treilea trofeu UEFA Champions League

Deși se apropie de finalul carierei, portarul german spune că motivația sa rămâne la fel de mare. După ce a cucerit deja de două ori UEFA Champions League alături de Bayern, Neuer visează să încheie cariera cu un al treilea trofeu continental.

Sezonul trecut, bavarezii au fost eliminați în semifinalele competiției de Paris Saint-Germain, însă veteranul este convins că actualul lot are valoarea necesară pentru a ajunge din nou pe acoperișul Europei.

„Obiectivele noastre sunt toate trofeele pe care le putem câștiga. Am spus pe tot parcursul sezonului trecut că fiecare meci este cel mai important. Cu aceeași mentalitate intrăm și acum în noul sezon – vrem să învingem pe toată lumea. Cred că am avut un sezon bun și că această echipă are potențialul de a învinge pe oricine și de a-și îndeplini toate obiectivele”, a afirmat Neuer, care a cucerit în sezonul trecut al 13-lea său titlu de campion al Germaniei, egalând recordul competiției.

Îl pregătește deja pe succesorul său

În paralel cu obiectivele personale și cele ale echipei, Manuel Neuer se implică și în pregătirea noii generații de portari ai lui Bayern Munchen. Clubul îl vede pe tânărul Jonas Urbig drept unul dintre principalii candidați pentru a-i prelua locul, iar experimentatul goalkeeper spune că își asumă cu plăcere rolul de mentor.

„Ne vom sprijini reciproc. Avem un grup foarte puternic de portari, cu Ulle (Sven Ulreich) și tinerii portari. Cel mai important este să ne ajutăm unii pe alții, să ne motivăm reciproc și să putem da întotdeauna tot ce avem mai bun pentru echipă”, a spus Neuer.

O carieră care a schimbat istoria postului de portar

Considerat unul dintre cei mai mari portari din toate timpurile, Manuel Neuer a revoluționat fotbalul modern prin stilul său de joc, devenind simbolul portarului care participă activ la construcția fazelor și iese frecvent din careu pentru a-și ajuta apărarea.

Dacă planurile sale se vor confirma, ultimul meci din cariera legendarului goalkeeper va avea loc la finalul sezonului 2026-2027, iar marele său vis este ca despărțirea de teren să vină după cucerirea unui nou trofeu UEFA Champions League alături de Bayern Munchen.

CITEȘTE ȘI: Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani

Portarul palestinian Saleem Al-Ashqar a fost omorât de armata din Israel în Gaza. Avea 32 de ani