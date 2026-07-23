Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani

Guillermo Ochoa și-a anunțat retragerea din fotbalul de performanță. Legendarul portar mexican a ales să pună capăt unei cariere impresionante de 22 de ani, în care a reprezentat Mexicul la șase ediții ale Cupei Mondiale. Află mai multe detalii!
Ochoa este unul dintre cei mai apreciați portari din Mexic, având un total de 154 de selecţii la naţionala de fotbal a țării. La două zile după finala Cupei Mondiale 2026, disputată între Argentina și Spania – care a câștigat, portarul a făcut anunțul pe contul său de pe X. În mesajul postat online, Guillermo Ochoa le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat și l-au susținut, de la familie, colegi și suporteri.
„Nu mi-am imaginat niciodată cât de departe mă poate duce un vis. Astăzi nu pot decât să privesc în urmă cu mândrie și să spun: mulțumesc. Mulțumesc familiei mele. Mulțumesc colegilor mei. Mulțumesc fiecărui suporter care mi-a fost alături în fiecare etapă a acestui drum. Plec cu afecțiunea a milioane de oameni și cu liniștea că am dat totul pentru Mexic. Nimeni nu ne poate lua ceea ce am trăit împreună. Din inimă, vă mulțumesc pentru tot”, a transmis Ochoa pe platforma X.
Ochoa a făcut parte din lotul Mexicului la șase ediții ale Campionatului Mondial FIFA. Este o performanță pe care puțini fotbaliști au atins-o. Printre aceștia se numără Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.
Guillermo a fost portarul titular al naționalei Mexicului la Campionatele Mondiale din Brazilia (2014), Rusia (2018) și Qatar (2022), devenind unul dintre simbolurile echipei naționale.
Cu toate că la CM 2026 a avut un rol limitat, portarul în vârstă de 41 de ani s-a bucurat de un rămas-bun impresionant. La ultimul meci al Mexicului din faza grupelor, Guillermo Ochoa a fost introdus pe teren spre finalul partidei și a fost aplaudat în picioare de fanii din tribunele stadionului Estadio Azteca.
Fotbalistul și-a început cariera profesionistă la Club América, debutând la prima echipă în februarie 2004. A jucat timp de șapte sezoane în Liga MX, apoi s-a transferat la formația franceză Ajaccio în 2011. Mutarea l-a făcut primul portar născut în Mexic care a evoluat pentru un club din Europa.
La Cupa Mondială din 2014 a avut unul dintre cele mai memorabile momente din cariera de portar. A avut un joc excepțional în partida cu Brazilia, țară care a găzduit evenimentul în acel an. Ochoa a avut șase intervenții spectaculoase și a contribuit decisiv la remiza albă (0-0), fiind desemnat omul meciului.
Opta ani mai târziu, a participat la Mondialul din Qatar. Acolo a scris din nou istorie, după ce a apărat lovitura de pedeapsă executată de Robert Lewandowski în partida cu Polonia. În acel moment a devenit primul portar mexican care reușește să pareze un penalty într-un meci de la Cupa Mondială.
La nivel regional, portarul a cucerit șase trofee CONCACAF Gold Cup alături de naționala Mexicului. Ochoa a mai contribuit și la câștigarea trofeului CONCACAF Nations League în sezonul 2024-2025.
După ce a jucat pentru echipele din Franța, Spania și Belgia, Guillermo Ochoa a revenit la echipa care l-a lansat în 2019 – Club América. Fanii au fost în extaz când au aflat vestea și mii de suporteri s-au adunat la aeroport pentru a-l întâmpina, potrivit openthemagazine.com.
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