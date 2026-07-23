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Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani

De: Irina Maria Daniela 23/07/2026 | 08:30
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Legendarul portar al Mexicului și-a încheiat cariera după 22 de ani
Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal! Sursa foto: Natacha Pisarenko / AP / Profimedia
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Guillermo Ochoa și-a anunțat retragerea din fotbalul de performanță. Legendarul portar mexican a ales să pună capăt unei cariere impresionante de 22 de ani, în care a reprezentat Mexicul la șase ediții ale Cupei Mondiale. Află mai multe detalii!

Guillermo Ochoa s-a retras din fotbal

Ochoa este unul dintre cei mai apreciați portari din Mexic, având un total de 154 de selecţii la naţionala de fotbal a țării. La două zile după finala Cupei Mondiale 2026, disputată între Argentina și Spania – care a câștigat, portarul a făcut anunțul pe contul său de pe X. În mesajul postat online, Guillermo Ochoa le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat și l-au susținut, de la familie, colegi și suporteri.

„Nu mi-am imaginat niciodată cât de departe mă poate duce un vis. Astăzi nu pot decât să privesc în urmă cu mândrie și să spun: mulțumesc. Mulțumesc familiei mele. Mulțumesc colegilor mei. Mulțumesc fiecărui suporter care mi-a fost alături în fiecare etapă a acestui drum. Plec cu afecțiunea a milioane de oameni și cu liniștea că am dat totul pentru Mexic. Nimeni nu ne poate lua ceea ce am trăit împreună. Din inimă, vă mulțumesc pentru tot”, a transmis Ochoa pe platforma X.

Portarul a fost prezent la șase Cupe Mondiale

Ochoa a făcut parte din lotul Mexicului la șase ediții ale Campionatului Mondial FIFA. Este o performanță pe care puțini fotbaliști au atins-o. Printre aceștia se numără Cristiano Ronaldo și Lionel Messi.

Guillermo a fost portarul titular al naționalei Mexicului la Campionatele Mondiale din Brazilia (2014), Rusia (2018) și Qatar (2022), devenind unul dintre simbolurile echipei naționale.

Cu toate că la CM 2026 a avut un rol limitat, portarul în vârstă de 41 de ani s-a bucurat de un rămas-bun impresionant. La ultimul meci al Mexicului din faza grupelor, Guillermo Ochoa a fost introdus pe teren spre finalul partidei și a fost aplaudat în picioare de fanii din tribunele stadionului Estadio Azteca.

Cariera impresionantă a lui Guillermo Ochoa

Fotbalistul și-a început cariera profesionistă la Club América, debutând la prima echipă în februarie 2004. A jucat timp de șapte sezoane în Liga MX, apoi s-a transferat la formația franceză Ajaccio în 2011. Mutarea l-a făcut primul portar născut în Mexic care a evoluat pentru un club din Europa.

La Cupa Mondială din 2014 a avut unul dintre cele mai memorabile momente din cariera de portar. A avut un joc excepțional în partida cu Brazilia, țară care a găzduit evenimentul în acel an. Ochoa a avut șase intervenții spectaculoase și a contribuit decisiv la remiza albă (0-0), fiind desemnat omul meciului.

Opta ani mai târziu, a participat la Mondialul din Qatar. Acolo a scris din nou istorie, după ce a apărat lovitura de pedeapsă executată de Robert Lewandowski în partida cu Polonia. În acel moment a devenit primul portar mexican care reușește să pareze un penalty într-un meci de la Cupa Mondială.

Ce trofee are în palmares Guillermo Ochoa

La nivel regional, portarul a cucerit șase trofee CONCACAF Gold Cup alături de naționala Mexicului. Ochoa a mai contribuit și la câștigarea trofeului CONCACAF Nations League în sezonul 2024-2025.

După ce a jucat pentru echipele din Franța, Spania și Belgia, Guillermo Ochoa a revenit la echipa care l-a lansat în 2019 – Club América. Fanii au fost în extaz când au aflat vestea și mii de suporteri s-au adunat la aeroport pentru a-l întâmpina, potrivit openthemagazine.com.

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