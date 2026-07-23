Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător

În timpul unui zbor Ryanair FR1897 din 10 iulie 2026, de la Grecia spre Germania, resturi provenite de la un motor au spart un geam al avionului, la o altitudine de aproximativ 4.572 de metri. Pasagerul Ljubiša Karović, care se afla pe locul 11F, lângă geam, a fost tras parțial afară pe hublou și salvat de soția sa și de ceilalți pasageri. Echipa de avocați a acestuia a acuzat echipajul de zbor că nu a intervenit, în ciuda afirmațiilor companiei Ryanair.

Accidentul l-a lăsat pe Ljubiša Karović, în vârstă de 61 de ani, inconștient, cu partea superioară a corpului și capul complet în afara aeronavei. Soția sa, Svetlana, a reușit să-l apuce de picioare și l-a ținut strâns timp de aproximativ 5 minute, timp în care alți doi pasageri au ajutat la tragerea lui înapoi în cabină – vezi AICI.

„Sunt norocos. Nu-mi amintesc prea multe și încă mă dor capul și gâtul, dar sunt încă în viață. Ar fi putut fi centura de siguranță, faptul că era încă pusă. Dar poate că e soarta. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi”, a spus bărbatul pentru presa străină.

Bărbatul aspirat parțial pe geamul avionului acuză echipajul Ryanair

După ce a fost la un pas să fie aspirat complet pe geamul avionului, în prezent, la aproape două săptămâni de la incident, principala dispută se referă la modul în care a fost gestionat incidentul imediat după producerea acestuia. Potrivit echipei de avocați a lui Ljubiša Karović și relatărilor soției sale, echipajul nu a intervenit în timpul haosului, forțând pasagerii să ia lucrurile în propriile mâini în timp ce măștile de oxigen se activau.

„Clientul meu a leșinat de două sau trei ori, o dată în afara aeronavei când a fost tras pe geam și de două ori înăuntru când, din nou, și-a pierdut cunoștința. În niciun moment, echipajul de cabină nu s-a oferit să ajute”, a spus unul dintre avocații bărbatului.

În schimb, directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a contestat anumite informații venite din partea victimei. În cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare, O’Leary a declarat că concluziile inițiale indicau o avarie a motorului cauzată de un obiect străin, care a provocat desprinderea unor piese și spargerea geamului, dar a negat că pasagerul ar fi fost „pe jumătate afară” din fereastră, așa cum susțineau unele relatări.

„De îndată ce aeronava a coborât la o altitudine sigură, echipajul nostru de cabină l-a ajutat pe domnul Karović, mutându-l pe locuri alternative (lângă soția sa) și a aranjat ca un medic de la bord să stea cu ei până când aeronava a aterizat în siguranță înapoi la Salonic. De asemenea, au aranjat ca asistența medicală să fie disponibilă la aterizarea din Salonic”, a declarat compania aeriană într-un comunicat transmis pentru The Guardian.

Incidentul face în prezent obiectul unei anchete oficiale conduse de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB), Grecia participând în calitate de participant acreditat.

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