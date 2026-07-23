Ochelari de soare Ray-Ban la OPTIblu, modele iconice pentru orice stil

Ochelarii de soare sunt unul dintre cele mai importante accesorii masculine, pentru că îmbină protecția ochilor, confortul vizual și stilul personal. Oferta din magazine este foarte variată, însă unele branduri reușesc să se remarce printr-un design ușor de recunoscut, prin versatilitate și prin capacitatea de a rămâne actuale de la un sezon la altul.

Ray-Ban este unul dintre cele mai cunoscute branduri de ochelari de soare, apreciat pentru modelele sale iconice, liniile recognoscibile și performanța de a rămâne actual de la un sezon la altul.

Pentru mulți bărbați, ochelarii de soare trebuie să fie practici, înainte de toate. Aceștia trebuie să ofere protecție împotriva luminii puternice, să fie confortabili, să se așeze bine și să poată fi purtați fără efort. Modelele Ray-Ban răspund acestei nevoi prin forme versatile, rame rezistente și lentile potrivite pentru diferite preferințe de purtare.

În rețeaua de magazine OPTIblu, poate fi descoperită o selecție generoasă de modele de ochelari Ray-Ban, fie că vorbim despre modele clasice și discrete, fie despre variante cu un design mai îndrăzneț. Cei care preferă un stil minimalist pot alege rame simple, ușor de integrat în orice garderobă. Cei care vor un accesoriu cu mai multă personalitate pot opta pentru forme puternice, lentile colorate sau detalii care oferă un plus de caracter.

Un avantaj important al experienței din magazinele OPTIblu este consultanța specializată. Alegerea unei perechi de ochelari de soare nu depinde doar de brand sau de tendințe, ci și de protecție, forma chipului, stilul de viață, confortul la purtare și modul în care ochelarii vor fi folosiți. Cu sprijinul consultanților specializați, fiecare poate compara mai ușor modelele Ray-Ban și poate identifica perechea potrivită.

Ochelarii de soare pentru bărbați trebuie să fie suficient de versatili pentru oraș, vacanță, condus sau weekend, dar și suficient de bine aleși încât să completeze firesc stilul personal. Tocmai de aceea, Ray-Ban rămâne o opțiune potrivită pentru cei care caută un accesoriu practic, durabil și ușor de recunoscut.

În luna iulie, alegerea unei perechi de ochelari de soare sau a unei rame noi vine cu reduceri de până la 50%. De asemenea, o vizită în magazinele OPTIblu poate aduce reduceri importante pentru perechea completă de ochelari de vedere.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

„Articol susținut de Optical Investment Group”