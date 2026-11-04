Reguli noi la Chefi la Cuțite, sezon 18. Ce se întâmplă cu jurații de la Antena 1

Au mai rămas aproximativ două săptămâni până la premiera sezonului 18 de la Chefi la Cuțite. Șefii de la Antena 1 au schimbat regulile jocului, iar cei patru jurați vor avea anumite restricții în timpul misiunilor pentru câștigarea amuletei.

Antena 1 s-au decis să le îngreuneze celor patru chefi misiunea din timpul probei de gătit pentru obținerea amuletei. Pentru Chefii Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu, intră în joc o cutie misterioasă cu ingrediente. Ce înseamnă asta? Pe parcursul probei, cei patru jurați nu vor mai avea voie să intre în cămară pentru alte ingrediente și vor avea misiunea de a se descurca strict cu mirodeniile și cutia pusă la dispoziție de către producție.

Reguli noi pentru cei patru jurați de la Chefi la Cuțite

Câștigarea amuletei va reprezenta o adevărată provocare, care va depinde exclusiv de strategia fiecărui chef. Fiecare rețetă va fi adaptată temei impuse de Irina Fodor, dar și conținutul cutiei misterioase. Chefii nu vor avea voie să intre în cămară și nici să adauge alte ingrediente. Cutiile se vor împărți la începutul fiecărei probe de către juratul care a câștigat proba anterioară.

Cei patru chefi vor intra în ringul amuletelor cu preparate spectaculoase, gata să cucerească avantaje după avantaje pentru echipa lor. În timp ce jurații se vor lupta pentru a concepe farfuria perfectă, sezonul cu numărul 18 trece la următorul nivel în ceea ce privește rivalitatea dintre ei.

Chef Richard Abou Zaki: ”Revoluția în bucătărie continuă cu această nouă etapă extraordinară și de-abia aștept să descoperiți și voi noii concurenți, să urmăriți cu sufletul la gură o competiție în care emoția și nivelul profesionist din bucătărie se întâlnesc în această poveste Chefi la cuțite fără egal”. Chef Orlando Zaharia: ”E un sezon cu adevărat exploziv. O întrecere care nu provoacă doar papilele gustative, ci și orgoliile, nervii, răbdarea, tenacitatea”. Chef Ștefan Popescu: „Niciunul dintre jurați nu are dorință și ambiție de a câștiga mai mult decât mine. Intru în competiție gata să dau totul”. Chef Alexandru Sautner: „Adevărata luptă abia acum începe! Veți vedea farfurii mai bune, ambiții mai mari, momente și provocări care m-au surprins și pe mine… Și o întrecere și mai aprigă, pentru că fiecare sezon nu doar că adaugă experiență în această întrecere, dar ne și alimentează orgoliile și dorința de a câștiga”.

Noul sezon al emisunii Chef la Cuțite debutează pe micile ecraine din 15 noiembrie, la Antena 1 și pe Antena Play. Emisiunea urmează să fie difuzată duminică, de la ora 20:00, luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

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