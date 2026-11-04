Ana Baniciu renovează anexa bunicii. Ce obiecte istorice a găsit: ”I-am promis că păstrez tot ce e valoros”

Ana Baniciu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Ana Baniciu și soțul ei au început renovările la casa bunicii artistei. Deși a amânat destul de mult, în final s-au pus pe treabă. Totuși, lucrurile pe șantier nu sunt atât de simple și asta pentru că a făcut deja numeroase descoperiri neașteptate. 

În urmă cu ceva timp, artista a reușit să își amenajeze propria locuință după bunul plac. Acum, ea și soțul ei, Edy Kovacs, au început renovările la anexa care a aparținut bunicii sale. Procesul nu este atât de ușor, mai ales că necesită reparații uriașe. Totuși, locul este încărcat de istorie și emoție, iar Ana Baniciu a descoperit o mulțime de obiecte prețioase. De asemenea, a găsit pe șantier și documente medicale de arhivă. Însă asta nu este tot! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ana Baniciu și soțul ei au început renovările la casa bunicii

Vedeta a dezvăluit că șantierul este coordonat de partenerul ei de viață, Edy Kovacs, însă au avut parte de provocări încă din prima zi. Ana a împărtășit totul cu urmăritorii ei, iar eliberarea încăperilor nu a fost ușoară. Clădirea plină de încărcătură emoțională s-a dovedit a fi un adevărat depozit cu multă istorie.

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Artista a descoperit în anexă documente medicale de arhivă, suveniruri, cadouri personale și colecții de veselă vintage adunate de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, ea a recunoscut că își dorește să restaureze clădirea, dar și să păstreze piesele cu valoare sentimentală sau estetică.

„Trebuia renovată de multă vreme, însă îmi era teamă fix de ce a urmat. I-am promis că păstrez tot ce e valoros, însă nu mi-am dat seama la momentul acela că avem un vintage shop întreg de pus în cutii, plus suficiente servicii de ceai cât să deschidem un lanț de ceainării”, a declarat Ana Baniciu în mediul online.

Ana Baniciu/ sursa foto: social media

Ana Baniciu/ sursa foto: social media

Viața Anei s-a schimbat după ce a devenit mamă

Ana și Edy au devenit părinții unui băiețel pe nume Aris. Aceștia se mândresc cu el de fiecare dată când au ocazia. Totodată, ea a mărturisit că viața i s-a schimbat radical după ce a născut. În plus, una dintre dificultățile cu care s-a confruntat a fost să găsească o bonă potrivită pentru cel mic.

„A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie”, a povestit Ana.

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