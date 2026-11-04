Război total la Insula Iubirii! Ian a desființat-o pe Frankie: „O babă, o scorpie de femeie”

Război total la Insula Iubirii! Ian a desființat-o pe Frankie: „O babă, o scorpie de femeie”
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Ian și Frankie. Sursa foto Social Media
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Ian a luat-o la țintă pe Frankie și nu s-a mai uitat în urmă! După ce blondina l-a atacat în mediul online, concurentul de la „Insula Iubirii” a scos artileria grea și a pus-o la zid fără menajamente. Pentru CANCAN.RO, iubitul Mirei a avut numai vorbe de ocară la adresa ispitei: a numit-o scorpie, a acuzat-o că trăiește din bârfă și a ironizat-o pentru felul în care arată în realitate, susținând că nu seamănă deloc cu fotografiile de pe Instagram. Pe scurt, i-a pus eticheta și i-a dat replica pe măsură. Iar de aici până la un nou scandal a mai fost doar un pas!

Toată nebunia a pornit după ce Frankie a spus că toate ispitele l-au refuzat pe Ian și că inventează lucruri despre ele din pură frustrare. Concurentul de la „Insula Iubirii” n-a mai suportat și a „întors-o” pe toate părțile pe blondină.

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13 poze

„Este o scorpie de femeie”

Iubitul Mirei declarat că Frankie este cea mai falsă femeie pe care a cunoscut-o și că își editează fotografiile de pe Instagram maximum. Mai mult, Ian a acuzat-o că încearcă să iasă în evidență cu bârfe și comentarii despre alții, în condițiile în care nu a reușit să ispitească pe nimeni.

„A simțit nevoia baba de Frankie să-mi facă un videoclip cu părerea ei, de parcă a întrebat-o cineva ceva. Ea nici măcar nu era cu noi la petreceri, nu era de față când eu, Andreea și Rebeca ciocneam pahare, dar știe ea tot! Frankie e o băgăcioasă! Trebuie să știe ea tot și să-și dea cu părerea despre tot ce se întâmplă.

Este foarte, foarte falsă. Eu am împărtășit cu ea experiențe de viață din copilărie și adolescență și am compătimit-o, crezând atunci că este chiar o fată bună, care a trecut prin probleme grele. De fapt, este o scorpie de femeie. Frankie nu este deloc un om bun. Îi place să se facă remarcată prin comentarii la adresa altor persoane. Nici măcar nu arată ca în poze”, a declarat Ian pentru CANCAN.RO.

Frankie și Ian

Frankie și Ian. Sursa foto Social Media

De la ce a pornit scandalul

Frankie a declarat că Ian a vrut să o înșele pe Mira la „Insula Iubirii”, dar că toate ispitele l-au refuzat, una după alta. Iar după ce concurentul le-a făcut bețive, ispita i-a întors-o fără să clipească: a spus că fetele beau alcool ca să-l poată suporta și să treacă mai ușor peste mizeriile pe care le scotea pe gură. Cu alte cuvinte, blondina i-a transmis că nici cu ajutorul unui pahar nu era ușor de înghițit.

„Să vii să o înșeli pe gagică-ta la TV și să te refuze toate ispitele, plătite. Plătite, efectiv, pentru asta, pentru a avea tu cu cine să ții, și el, iubita, te refuză. Șapte, nu șase. În emisiune au fost doar șase, dar Ian știe că, de fapt, au fost șapte. Și mi se pare foarte amuzant să te plângi în online că erau ispitele bete, când ele, efectiv, beau ca să poată să te suporte. Că, efectiv, trebuia să bei ca să poți să tolerezi mizeriile pe care le scoteai pe gură. Wow!”, a spus Frankie.

Ian a venit la „Insula Iubirii” alături de Mira, convins nevoie mare că relația lor va trece cu brio testul tentațiilor din Thailanda. Numai că socoteala de acasă s-a făcut praf încă din primele zile de filmare. Cei doi au început rapid să se apropie de ispite, iar promisiunile de fidelitate au cam rămas de decor. Mira deja a picat în ispită cu Jaguarul, în timp ce Ian încă își încearcă norocul pe lângă Andreea Homescu.

VEZI ȘI: Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: ”Am locuit toți trei” | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare

Ce tatuaj și-a făcut Ian, după ce iubita lui a căzut în ispită cu George: ”Ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult”

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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