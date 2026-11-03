Ce tatuaj și-a făcut Ian, după ce iubita lui a căzut în ispită cu George: ”Ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult”

Ian și ispita Jaguarul/ sursă foto: social media
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Marian Gigi Boitaș, cunoscut la Insula Iubirii drept Ian, și-a lăsat urmăritorii din mediul online „fără aer”. După ce Mira, iubita sa, a picat în plasa lui George Jaguarul încă de la primele ore de la începerea testului fidelității din Thailanda, s-a decis să facă puțin haz de necaz pe seama propriei suferințe.

Se poate spune că în aceste momente, George Jaguarul este inamicul nr.1 al lui Ian, însă iubitul Mirei a preferat să „joace” altfel jocul orgoliilor. Într-o postare pe TikTok, Ian a făcut haz de necaz pe seama faptului că iubita lui s-a lăsat ispitită încă din a doua zi de Jaguarul, lăsând să se înțeleagă că urmează să își tatueze un cap de jaguar și celebra replică scrisă greșit „Ciao Babolina” (fără „m”).

„Vă salut! Azi am venit să îmi fac tatuaj. Astăzi ne jaguarizăm, poate așa ne place Mira mai mult, poate așa reușim să-i acaparăm atenția. Ne vedem la final”, a spus Ian pe TikTok.

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sursă foto: TikTok

Ei bine, se pare că au existat câțiva urmăritori care au crezut farsa, iar comentariile acestora nu au întârziat să apară.

„Ai scris „babolina” :)))”

„Reclamă eșuată”

„I-ai rupt pe toți”

„Tu ai vrut să ispitești mai mult decât ispitele”

„Următorul tatuaj: „urăsc femeile perverse””

„Cred că e o glumă, nu ai cum să-ți tatuezi așa ceva pe corp”

„Ești cel mai mare fan al lui. Din toți ăia de acolo fix cu ăla? Mi-aș pune un semn de întrebare”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

După câteva ore de tatuat, Ian le-a arătat prietenilor virtuali rezultat mult așteptat. Capul de jaguar s-a transformat în cuvântul „Hustler”, termen folosit pentru persoanele descurcărețe sau „șmechere”, care profită de oportunități. Imediat după dezvăluirea noului tatuaj, concurentul de la Insula iubirii a avut și un mesaj acid, dedicat special celor care s-au lăsat păcăliți de farsa sa.

„Momentul adevărului. Ce credeați, mă, că îl tatuez eu pe pripasul ăla de Jaguar, sunteți nebuni la cap? Jaguarul e Jaguar, Ian e Ian. Vă pup”, a mai spus Ian după dezvăluirea tatuajului real.

Tatuajul lui Ian/ sursă foto: TikTok

Cu ce se ocupă Mira și Ian

Ian și Mira au o relație de aproape patru ani. Cei doi au intrat în emisiune după ce Armina și Marcel au plecat acasă. Povestea lor de dragoste a fost presărată și cu momente mai puțin plăcute, deoarece concurenta l-a înșelat de două ori cu fostul partener Abia au pășit în vilă, iar Mira fost imediat remarcată de George Jaguarul. Aceștia s-au deschis unul în fața celuilalt, iar apropierile tandre nu au întârziat să apară.

Marian are 28 de ani și a lucrat în trecut ca șofer de autocar, efectuând curse între România și Germania. De asemenea, a practicat rugby timp de șapte ani, iar în prezent lucrează ca dealer de cazino. Partenera sa, Mira, în vârstă de 22 de ani, a lucrat într-un restaurant și într-un cazino, însă momentan nu mai desfășoară nicio activitate profesională.

Mira și Ian/ sursă foto: Antena 1

Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, după ce Marian a început să îi urmărească activitatea și să îi trimită mesaje. Tânărul a fost atras de ea încă de la început și a făcut eforturi pentru a o întâlni. Relația lor a evoluat rapid, iar după numai trei zile au ajuns să locuiască împreună. Marian își dorește ca experiența din Thailanda să îi apropie și mai mult, având deja în plan să o ceară în căsătorie după încheierea emisiunii.

Ian de la Insula Iubirii, reacție bizară după ce Mira și Jaguarul s-au pupat de mama focului: „Eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau…”

Dovada că Ian și Mira nu sunt un „cuplu fals” la Insula Iubirii. Concurentul a scos la iveală secretul de pe corpul iubitei sale

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