Marius Tucă Show, ediție Specială – Alegeri în SUA, începe miercuri, 4 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu, prof Adrian Severin, Ștefan Popescu, Ion Cristoiu

Invitații zilei sunt prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog, prof Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, Ștefan Popescu, analist de politică externă, Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”